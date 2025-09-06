Passoré : Le haut-commissaire interdit la divagation et le convoyage d’animaux dans le CMA de Yako

Yako, 6 sept. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré, invite les populations de Yako à éviter de convoyer les animaux dans la cour du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Yako.

Dans un communiqué en date du 29 août 2025, dont l’AIB a eu connaissance le samedi 6 septembre 2025, le haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré, dit avoir été informé de l’intrusion et du convoyage régulier d’animaux dans les locaux du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Yako.

« Cette divagation des animaux dans la cour du CMA comporte des risques majeurs sur la qualité des soins et la sécurité des usagers ainsi que du personnel soignant », explique le communiqué.

Compte tenu des conséquences néfastes de cette pratique dans un milieu qui exige qualité et sécurité des soins, l’autorité provinciale « invite l’ensemble des populations à éviter de convoyer les animaux dans le CMA ».

Tout en comptant sur la compréhension des populations, Daouda Sangaré rappelle que « les auteurs de ces mauvaises pratiques feront face à la rigueur de la loi en la matière ».

