Passoré : Le conseil régional du patronat de Yaadga offre un groupe électrogène au district sanitaire de Yako

Yako, 29 sept 2025 (AIB)- Le conseil régional du patronat de la région de Yaadga a offert le samedi 27 septembre 2025 à Yako, un groupe électrogène d’environ 40 millions de FCFA , d’une puissance de 150 KVA, au district sanitaire de Yako.

La cérémonie de remise a été présidée par le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yamba qui avait à ses côtés, une forte délégation des représentants des donateurs.

D’un coût global estimé à environ 40 millions de F CFA avec un contrat d’entretien estimé à 250 h d’utilisation et une garantie de 12 mois, le groupe électrogène va, selon le Médecin chef du district sanitaire (MCD) de Yako, Dr Ousséni Sawadogo, soulager les multiples pannes dues au manque d’énergie dans le bloc opératoire, la maternité et le service d’imagerie médical du Centre médical avec antenne chirurgical (CMA).

Le Haut- commissaire du Passoré et président du conseil de santé provincial du district de santé de Yako, Daouda Sangaré, a expliqué que l’installation du groupe électrogène va contribuer à améliorer les conditions de travail des professionnels du district et celles des patients qui bénéficieront d’une prise en charge plus rapide, sûre et efficace.

L’autorité provinciale a, au nom des corps constitués de localité exprimé sa gratitude au donateur et au gouverneur de la région de Yaadga.

Le représentant du président du conseil régional du patronat du Yaadga,Marie Rose Sanou/Ouédraogo a laissé entendre que l’objectif de ce don est de réduire les différentes difficultés liées à une insuffisance d’énergie dans le district et d’offrir des soins de qualité aux populations du Passoré.

La donation, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’intervention du président du conseil régional du Patronat du Yaadga, El hadji Mahamadi Ouédraogo dit « Imam » dans le domaine de la santé et de l’éducation dans la région.

Le gouverneur de la région de Yaadga a fait savoir que ce geste rentre en droite ligne avec la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à travers la mise en place d’une stratégie de santé pour l’ensemble des structures sanitaires du pays.

M.Yampa a exhorté les autoritaires sanitaires de la région de Yaadga à veiller à la bonne utilisation de l’équipement afin d’assurer la continuité des soins cliniques et techniques au sein du CMA au bénéfice de la population du Passoré.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA