Passoré : La veille citoyenne de Song-naba inaugure un rond-point

Ouagadougou, 15 sept. 2025 (AIB)- La Cellule de veille citoyenne de Song-Naba (CVC-SN) a officiellement inauguré le dimanche 14 septembre 2025 à Song-naba, dans la commune de Yako, un rond-point pour soutenir les actions du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette d’inauguration était placée sous le signe de la citoyenneté et du vivre-ensemble entre les fils et filles de la localité.

La cérémonie d’inauguration du rond-point de la Cellule de veille citoyenne de Song-Naba (CVC-SN) du dimanche 14 septembre 2025 dans la région de Yaadga a été ponctuée par diverses activités.

Il s’agit d’une course cycliste féminine, d’une opération de don de sang, d’une plantation d’arbres et d’un match de gala.

Avec ce nouveau rond-point, la CVC-SN réitère son soutien aux initiatives de développement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Dans son intervention, Sa Majesté, Naba-Kougri de Song-naba a formulé des bénédictions à la jeunesse et à tous les fils et filles du village qui ont apporté leur soutien pour la réalisation de l’infrastructure.

Naba-Kougri a invité la population et surtout les jeunes du village à l’unité, à la vigilance citoyenne, à la solidarité et à la cohésion sociale qui caractérisent la CVC-SN.

La Cellule de veille citoyenne de Song-naba a été également honorée par la présence et le soutien de la coordination nationale des associations de veille citoyenne du Passoré et l’union Manèg-Moogho venue de Ouagagougou.

Le président du comité de la cérémonie et président de la CVC-SN, Souleymane Sawadogo a fait savoir que le rond-point est un symbole de mobilisation citoyenne, de résilience communautaire en soutien aux initiatives de développement du président du Faso.

« En érigeant ce rond-point, la CVC-SN a voulu marquer son soutien aux initiatives de développement du capitaine Ibrahim Traoré et son engagement pour le développement local et le renforcement de la cohésion sociale à Song-naba », a ajouté M.Sawadogo et président du comité de la cérémonie.

Il a également remercié les fils et filles du village pour leur accompagnement pour la réalisation de cet espace de sensibilisation et de rassemblement des jeunes.

De son propos, il a invité les habitants du village à en faire un espace de fierté commune, de vigilance citoyenne et de préservation des valeurs civiques.

Il convient de noter que le village de Song-naba est situé dans la commune de Yako, région de Yaadga.

Agence d’Information du Burkina

