Passoré : La police nationale sensibilise les usagers de la route sur le port du casque

Yako,17 oct. 2025(AIB)-La Direction provinciale de la police nationale (DPPN) du Passoré a effectué le lundi 14 octobre 2025, dans la ville de Yako, une campagne de sensibilisation sur le port du casque de protection et le respect du code de la route, en vue de réduire le nombre d’accidents de circulation dans ladite ville.

Dans le cadre des activités marquant la célébration de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la Direction provinciale de la police nationale (DPPN) du Passoré a pris d’assaut le lundi 14 octobre 2025, les différents ronds-points de Yako, afin de réglementer la circulation et sensibiliser les usagers sur le port de la ceinture de sécurité, du casque et le respect du Code de la route.

Postés dans les différents carrefours et feux tricolores et stops, les policiers et les volontaires adjoints de sécurité (VADS) ont dispensé en pleine circulation des cours du Code de la route aux usagers de la route.

Le lieutenant de police et Commissaire central de police par intérim, Moumouni Sawadogo, a expliqué que cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre des activités de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Le Lieutenant Sawadogo a ajouté que la campagne a consisté à sensibiliser l’ensemble des citoyens et en particulier les usagers de la route au le port du casque de protection, de la ceinture de sécurité, la limitation de la vitesse et le respect des différents panneaux de signalisation dans la ville de Yako.

A ses dires, après cette étape de sensibilisation, toute infraction au Code de la route est passible de sanction conformément à la loi en vigueur et peut aller de la contravention, à la peine privative de liberté.

Au terme de l’opération, le lieutenant de police et Commissaire central de police

a invité les populations au respect des différentes consignes édictées par ses éléments, au cours de cette opération préventive, initiée par la DPPN du Passoré.

