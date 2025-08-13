assoré-Citoyenneté-Immersion

Passoré/immersion patriotique : La secrétaire générale de la province salue la forte mobilisation des élèves

Yako, 13 août.2025 (AIB)-La Secrétaire de la province( SGP) du Passoré, Noélie Berehoumdougou/Kaboré a reçu le lundi 11 août 2025 au haut-commissariat du Passoré, les nouveaux bacheliers de la province qui vont séjourner durant un mois à Ouahigouya, région du Yadéga dans le cadre de l’immersion patriotique. Pour l’occasion, Mme Berehoumdougou a salué la forte mobilisation des élèves.

Avant de prendre la destination pour la ville de Ouahigouya pour prendre part à l’immersion patriotique,les nouveaux bacheliers du Passoré ont d’abord été reçus en début de matinée par la Secrétaire générale du Passoré (SGP), Noélie Berehoumdougou/Kaboré, représentant le Haut-commissaire de la province.

Munis du nécessaire, les futurs étudiants ont bénéficié également des conseils de bonne conduite de la part de l’autorité qui leur a souhaitée un très bon voyage et surtout un très bon séjour à Ouahigouya.

Tout en saluant leur engouement et mobilisation pour cet engagement patriotique, la SGP les a par la suite exhortés au respect des consignes qui leur seront données par l’équipe d’encadrement.

Pour cette première édition, l’immersion patriotique concerne les bacheliers de la session 2025 mais s’étendra progressivement aux élèves des autres classes.

En rappel, l’immersion patriotique est une initiative du gouvernement burkinabè visant à éveiller chez les jeunes et particulièrement chez les élèves, le sens du patriotisme.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA