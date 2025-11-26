BURKINA-PASSORE-CADRE

Passoré/CCP: Les membres statutaires dressent le point des actions réalisées dans la province

Yako, 26 nov . 2025(AIB) -Le Haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré a présidé le mardi 25 novembre 2025 à Yako, les travaux de la troisième session ordinaire de l’année 2025 du Cadre de concertation provincial (CCP) . Pour l’occasion, il a été question de faire le bilan des actions réalisées dans la province.

L’objectif de la rencontre statutaire était de partager des expériences sur les actions prises dans le sens d’amélioration des conditions de vie des populations de la province et prendre des décisions importantes pour le bonheur des populations.

La rencontre a regroupé les Présidents des délégations spéciales (PDS) des 9 communes de la province, les services techniques déconcentrés, militaires et paramilitaires, les chefs coutumiers et les représentants des Organisations de la société civile (OSC).

La première communication a porté sur le Régime d’assurance maladie universelle (RAMU).

Cette communication livrée par le Directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Caisse nationale d’assurance Maladie universelle ( CNAMU), Nestor Lengané Nestor Lengane a porté sur les principes, les conditions de la prise en charge de l’assurance maladie universelle, les conditions d’adhésion et les prestations éligibles et non éligibles.

La deuxième et la troisième communication ont porté sur le bilan des campagnes de masses menées dans le district sanitaire de Yako et la situation épidémiologique dans ledit district en 2025.

Ces communications ont été assurées par le Médecin chef du district sanitaire de Yako, Dr Ousseni Sawadogo.

Le MCD a expliqué que l’objectif de ces campagnes est de réduire la morbidité, la mortalité et renforcer l’immunité de la population contre diverses maladies.

Les différentes campagnes ont été jugées satisfaisantes selon le MCD qui a par ailleurs souligné que ces campagnes de masses menées dans le district visaient, entre autres, à améliorer la santé de population ont contribué à renforcer la prévention du paludisme, améliorer la couverture vaccinale et de combattre les maladies parasitaires.

La quatrième communication a été livrée par Stéphane Marie Gérard Tougri de l’Association pour erotection de l’Environnement et le développement durable(APEDR).

Cette communication a porté sur le bilan des projets et programmes annuels mis en œuvre par ladite association.

M. Tougri a indiqué qu’au total quatre projets ont été mis en œuvre au cours de l’année 2025 par l’APEDR dans le Passoré.

L’objectif de ces projets et programme est de favoriser la transition agroécologique par la diffusion à l’échelle communale des pratiques et techniques agroécologiques.

La dernière communication a porté sur les conflits communautaires dans la province du Passoré.

Cette communication a été livrée par la Secrétaire générale de la province (SGP) du Passoré Noélie Berehoumdougou/Kaboré.

L’objectif de la communication selon la SGP était de permettre aux participants d’avoir des informations sur l’état des lieux, les causes et conséquences des conflits communautaires au Passoré et surtout de présenter aux participants les mécanismes de résolution de ces conflits.

Il est ressorti de la présentation de Mme Béréhoumdougou que les conflits communautaires les plus récurrents au Passoré courant l’année 2024 sont, entre autres, les conflits agriculteurs/éleveur les conflits fonciers, les conflits liés à la chefferie traditionnelle, les conflits intra-religieux et inter religieux et les conflits miniers.

La SGP a expliqué que l’une des causes des conflits est liée à des accusations fondées sur des conflits antécédents non résolu, des rancunes antérieures, le non-respect des règles liées à la dévolution successorale, l’intolérance et la montée du fondamentalisme religieux.

Le président du CCP du Passoré, Daouda Sangaré a exprimé sa gratitude à l’endroit des participants et de toutes structures et ses partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement pour la tenue réussie de la session.

