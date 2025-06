BURKINA-PASSORE-BILAN-CAMPAGNE

Passoré /CCP : Le bilan de la campagne sèche 2024-2025 au menu des échanges

Yako, 14 juin 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré a présidé le vendredi 13 juin 2025 à Yako, la deuxième session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP) du Passoré. Les échanges ont porté sur le bilan de la campagne sèche 2024-2025, les perspectives de la campagne humide 2025-2026 et un plaidoyer pour une amélioration des conditions d’hygiène dans le Passoré.

A l’occasion de la deuxième session ordinaire du cadre de concertation provincial (CCP) du Passoré, les acteurs de développement se sont rencontrés le vendredi 13 juin 2025 à Yako pour rendre compte de leurs actions.

Ce cadre statutaire de réflexion et de partage d’informations entre autorités provinciales et communales, structures associatives et ONG intervenant au Passoré a permis aux participants d’examiner, entre autres, les conditions d’hygiène dans la province, la situation de la campagne sèche 2024-2025 et les perspectives pour la campagne humide 2025-2026.

Les acteurs ont également mené une réflexion sur la réinstallation des exploitants du périmètre irrigué de Dourou, dans la commune de Kirsi.

La première communication a été faite par le groupe de plaidoyer du Passoré. Livrée Karim INAMÉ, représentant du président du Groupe de plaidoyer du Passoré, la communication a porté sur l’amélioration des conditions hygiène et l’assainissement dans les communes.

Le communicateur Inamé, a relevé, entre autres, l’accès limité aux latrines améliorées, la gestion inadéquate des déchets solides et liquides. Il a aussi déploré la divagation des animaux et l’insuffisance des latrines dans certaines infrastructures tels que les écoles et les centres de santé dans certaines communes.

Il a plaidé également pour une amélioration de la communication en vue d’un changement social de comportement en matière d’hygiène et d’assainissement dans la province, sans oublier la promotion de l’approche assainissement par les communautés dans les villages de la localité.

La réalisation des ouvrages d’eau potable, des latrines dans les écoles et la gestion hygiénique des latrines scolaires, à travers des campagnes de sensibilisation étaient au menu dudit plaidoyer.

La deuxième présentation a été faite par la cheffe de service chargé des études statistiques et sectorielles à la direction provinciale en charge de l’Agriculture du Passoré, Odile Bonou.

Dans cette communication, il a été question du bilan de la campagne agricole sèche 2024-2025 et du mécanisme de gestion des intrants et des labours.

Mme Bonou a fait savoir qu’au titre de la campagne agricole sèche 2024-2025 jugée satisfaisante, le Passoré a réalisé une production totale estimée à 42 717 tonnes pour une prévision de 24 365 tonnes.

En termes de perspectives pour la campagne humide 2025-2026 qui s’annonce, il est ressorti que l’Etat et ses partenaires ont mis 145 183 tonnes de semences et 132,3 tonnes d’engrais à prix subventionnés à la disposition des producteurs.

Selon les statistiques de la direction provinciale de l’Agriculture, il est prévu également un aménagement de 369 ha, 45 champs et 4320 labours individuels pour cette campagne agricole humide.

Dans sa deuxième présentation, Mme Bonou a indiqué que plusieurs activités sont en cours sur le périmètre irrigué de Dourou.

Il s’agit, entre autres, de la confection des diguettes, des labours, de l’installation des retardataires du bloc 1, de la sensibilisation des usagers de l’eau et la mise en eau du périmètre prévue pour le 26 juin 2025.

Le Haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré, satisfait de la pertinence des communications, a remercié les participants pour leurs contributions aux échanges et aux partenaires techniques et financiers du CCP pour leur soutien constant.

