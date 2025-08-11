Burkina-Passoré-Finale-Foot

Passoré/Association : FC Galyam remporte la finale de la 7e édition des 72 heures de Beog-Néré

Yako, 10 août.2025 (AIB)-La finale de la 7e édition des 72 heures de l’Association Béog-Néré du Passoré (ABNP) s’est jouée le samedi 9 août 2025 sur terrain de Yako, situé en face de la résidence de feu Oumarou Kanazoé. Le match qui a opposé l’équipe FC Galyam face à celle de Racing club du Passoré (RCP) s’est soldé par la victoire de FC Galyam aux tirs aux buts de 3 buts à 0.

L’Association Beog-Néré du Passoré (ABNP) a clos le samedi 9 août 2025 à Yako, les activités marquant la 7e édition de ses 72 heures par la finale d’une compétition en football qui avait opposé l’équipe FC Galyam au Racing club du Passoré (RCP).

Débuté le 5 août 2025 avec 12 équipes en compétition, la finale des 72 heures de l’ABNP a connu son épilogue ce samedi 9 août 2025 à Yako.

Aprement disputé en 40 mn entre l’équipe de FC Galyam et celle de RCP,le match s’est soldé par la victoire de FC Galyam aux tirs au buts de 3 buts à 0, à l’issue du temps réglementaire.

La formation sportive de Galyam a obtenu le trophée de la 7e édition de Beog-Néré grâce à son exploit, en présence d’un public, composé d’autorités administratives, coutumières et religieuses et de la jeunesse du Passoré.

L’équipe de Galyam, victorieuse, a reçu le prestigieux trophée, la somme de 50 000 F CFA, un ballon plus un jeu de maillot.

Celle de RCP, classée deuxième a obtenu un mini-trophée, la somme de 40 000 FCFA, un ballon en plus d’un jeu de maillot.

L’équipe de Relwendé FC, 3e a reçu une somme de 15 000, un jeu de maillot et un ballon et celle de FC Pro, classée 4e est repartie avec 10 000 F CFA.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Yako et patron de l’édition 2025, Boukary Zomodo, très satisfait de la mobilisation de la population, a félicité la jeunesse de Yako pour la réussite de l’événement annuel qui réunit chaque année, les jeunes autour du ballon rond.

Le Président du comité d’organisation et responsable de l’Association Beog-Nére du Passoré, Richard Banissi s’est également réjoui de l’organisation réussie de l’édition et a traduit sa reconnaissance aux équipes qui se sont engagées dans les différentes compétitions et surtout pour leur esprit de Fair-play.

M. Banissi a expliqué que la compétition avait pour but de donner un sens à la thématique développée durant ces 72h à savoir: « contribution de la jeunesse pour la promotion de la cohésion sociale et le retour de la paix au Passoré ».

Il a remercié les autorités locales et les partenaires financiers pour leur accompagnement constant pour réussie des activités des 72h de l’ABNP.

En marge du football, plusieurs activités ont ponctué les 3 jours de l’ABNP, à savoir une plantation d’arbres, une course cycliste féminine et une opération de don de sang.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA