Ousmane Dembélé (PSG) remporte le ballon d’or

Ouagadougou, 22 sept. 2025 (AIB) – Le Français Ousmane Dembélé a remporté lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris (France), le Ballon d’Or 2025.

L’attaquant du Paris Saint-Germain devient ainsi le sixième joueur tricolore à décrocher la prestigieuse distinction individuelle, succédant à Karim Benzema (2022). Une consécration pour un joueur dont le talent, longtemps jugé inconstant, a éclaté au grand jour cette saison.

Auteur d’une année exceptionnelle avec le PSG, ponctuée par un doublé Ligue des champions – championnat de France, Dembélé a été l’un des artisans majeurs du succès parisien. Sa vitesse, ses dribbles déroutants et son efficacité retrouvée ont fait la différence dans les grands rendez-vous, notamment lors de la finale de C1 où il a inscrit un but décisif. En sélection, il a également brillé, menant les Bleus jusqu’en finale de l’Euro 2024.

Ce sacre couronne une trajectoire marquée par des hauts et des bas. Formé à Rennes, révélé au Borussia Dortmund puis confronté aux blessures au FC Barcelone, Dembélé a su relancer sa carrière sous les couleurs parisiennes. À 28 ans, il atteint la plénitude de ses moyens et confirme enfin les immenses promesses entrevues dès ses débuts professionnels.

Après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema, Ousmane Dembélé ajoute son nom à une liste prestigieuse. Un couronnement qui sonne comme une revanche personnelle, mais aussi comme l’aboutissement du projet sportif ambitieux du PSG.

Plusieurs autres prix ont été remis lors de cette prestigieuse cérémonie.

