Oubri : cinq personnalités honorées par le projet VDP scolaire

Ziniaré, (AIB) – Cinq personnalités de la région de l’Oubri ont été honorées, samedi 18 octobre 2025 à Ziniaré, dans le cadre du projet VDP scolaire. L’initiative, portée par l’Association pour l’Éducation, le Civisme, l’Altruisme et le Patriotisme dans le Sahel, vise à renforcer la culture du civisme et du patriotisme chez les élèves burkinabè.

La cérémonie a connu la présence du chargé de mission de la région auprès de la Présidence du Faso, ainsi que du directeur général du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Leur participation a témoigné de l’intérêt des autorités pour cette initiative citoyenne qui contribue à l’éducation morale et civique de la jeunesse.

La distinction a concerné cinq acteurs jugés modèles inspirants pour leur engagement en faveur d’une école disciplinée, apaisée et tournée vers les valeurs citoyennes. Parmi les lauréats figure le président du Conseil régional des organisations de la société civile (OSC) de Oubri, Abdoul Ouahab Dialla,

« Recevoir cette distinction en tant que modèle inspirant pour la jeunesse est pour moi un grand honneur, mais aussi une responsabilité. Elle me rappelle que chaque action que nous menons dans nos communautés compte et peut semer une graine d’espoir dans le cœur des jeunes », a déclaré M. Dialla.

Pour Jacques Ilboudo, président de l’ACAP/Sahel cette activité s’inscrit dans une dynamique nationale visant à impliquer tous les acteurs de l’éducation dans la construction d’une école de qualité, fondée sur les valeurs morales et civiques.

« Notre vision est de faire de l’école burkinabè un cadre d’apprentissage du patriotisme et du civisme, afin que chaque élève devienne un acteur de changement positif et de développement durable », a-t-il précisé.

En plus de reconnaître le mérite de ces personnalités, le projet VDP scolaire entend encourager les jeunes à adopter des comportements responsables et à contribuer activement à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans leurs établissements.

Cette initiative citoyenne, saluée par les participants, traduit la volonté des acteurs éducatifs et associatifs de replacer les valeurs civiques et patriotiques au cœur du système éducatif burkinabè.

Agence d’information du Burkina

LC /yos