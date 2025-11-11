BURKINA-YATENGA-OUAHIGOUYA-ACTION-HUMANITAIRE-ALERTE

Ouahigouya : Une simulation de plan de contingence exécutée sur un site de PDI à Gourga

Ouahigouya, 11 nov. 2025 (AIB)- Les membres du Conseil départemental de secours d’urgence et de réhabilitation (CODESUR) de Ouahigouya étaient ce vendredi 7 novembre sur un des sites des déplacés internes (PDI) de Gourga au secteur 15 de la ville où ils ont fait une simulation du plan de contingence départemental dans le cadre de la gestion concertée et efficace des risques de catastrophe, a constaté l’AIB.

Cette activité qui fait suite à l’élaboration et à la validation en septembre 2025 du plan de contingence du département de Ouahigouya était placée sous la supervision du Secrétaire général de la mairie Honoré Sawadogo, par ailleurs vice-président du CODESUR et représentant le préfet, président de la délégation spéciale communale.

L’organisation de cette simulation qui est une étape essentielle, a permis aux acteurs de se mettre en condition d’exercice du plan en vue de tester l’efficacité du mécanisme d’intervention et de coordination. Sur le site des déplacés internes de Gourga, l’objectif affiché par les membres du CODESUR à travers l’exercice qui a duré environ trois heures, est de tester l’intervention des acteurs du processus d’intervention face à une éventuelle survenue de catastrophe en saison humide.

Sur le terrain, la simulation a connu la participation des membres du CODESUR, de la société civile, de partenaires humanitaires, d’hommes de médias et quelques populations ciblées sur le site qui ont joué le rôle de sinistrés.

Le scénario exécuté au cours de la simulation a fait cas de 5 villages du département de Ouahigouya touchés par un vent violent en saison pluvieuse et qui a fait d’énormes dégâts matériels, des pertes en vies humaines, des blessés et des disparus. Les responsables des Comités villageois de développement (CVD) dans le scénario, ont déclenché l’alerte en prévenant le préfet président du CODESUR qui a convoqué une rencontre d’urgence des membres et ses services techniques puis, a informé la hiérarchie administrative, les structures supérieures de secours sur l’évaluation des dégâts afin de faciliter la prise en charge des sinistrés en vivres et en non vivres.

« Nous exprimons notre satisfaction par rapport à l’exercice qui permettra de corriger les erreurs et profitons remercier le SP/CONASUR et l’ONG Help qui nous ont appuyé dans l’élaboration du plan de contingence » a indiqué le vice-président du CODESUR Ouahigouya M. Sawadogo.

Pour le coordonnateur programme de Help-Burkina, Issiaka Kaboré, venu être témoin de la simulation, il était important pour sa structure en partenariat avec d’autres humanitaires dans le cadre du projet paix et développement des populations déplacées et hôtes vulnérables, de soutenir la ville de Ouahigouya et les villages rattachés dans son plan de contingence car très impactées par la crise depuis 2015 et qui regorge un nombre significatif de personnes déplacées internes.

Le Chef du département de la prévention des catastrophes au SP/CONASUR, Boureima Nacanabo qui a pris une part active avec son équipe à la simulation, a montré toute sa satisfaction par rapport au déroulement de l’exercice.

« Tous les acteurs ont compris chacun son rôle ce qui nous a permis de mieux les sensibiliser et d’atteindre les résultats escomptés de l’exercice qui sont entre autres le renforcement des capacités des acteurs-terrain, une connaissance et une appropriation des outils du mécanisme aux préventions et de réponses aux urgences humanitaires » a soutenu M. Nacanabo aux termes de la simulation.

Une remise de quelques vivres aux « sinistrés » de la simulation et un repas communautaire a mis fin à l’activité à la grande satisfaction de l’ensemble des acteurs.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata