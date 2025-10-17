Burkina-Culture-Patriotisme-Concert

Ouagadougou : Une vingtaine d’artistes et de troupes annoncés au concert patriotique du 18 octobre au Théâtre Populaire

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-Le Théâtre Populaire Désiré Bonego de Samandin renaîtra de ses cendres ce samedi 18 octobre 2025 à partir de 16h au rythme d’un grand concert patriotique, placé sous le patronage du ministre en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Plus de vingt artistes et troupes burkinabè y sont attendus pour offrir un spectacle gratuit et entièrement dédié à la culture nationale et à la souveraineté artistique.

Selon le directeur général du CENASA, Abraham Wêzéna Abassagué, les préparatifs se déroulent dans de très bonnes conditions. « Nous sommes très satisfaits et nous confirmons que nous allons offrir un grand spectacle au peuple burkinabè », a-t-il déclaré, ajoutant que le public attendu est estimé entre 2 500 et 3 000 personnes, soit une salle comble au Théâtre Populaire.

Ce concert, gratuit et ouvert à tous à partir de 16h, se veut un rendez-vous avec l’histoire. Il replongera les spectateurs dans la genèse du Théâtre Populaire, à travers des témoignages de ceux qui ont contribué à sa création et de figures emblématiques ayant marqué la vie culturelle burkinabè.

Le programme mêlera musique, danse traditionnelle, humour, contes, slam en français et en mooré, ainsi que diverses prestations artistiques.

Parmi les artistes annoncés figurent Abdoulaye Cissé, , Amety Meria et la famille Bassavé, symbole vivant de la richesse culturelle nationale.

M. Abassagué a précisé que seuls des artistes burkinabè seront à l’affiche : « Nous parlons de souveraineté. Nos artistes ont la même valeur que les artistes étrangers. »

Il a souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision du président Thomas Sankara, qui voulait faire du Théâtre Populaire un lieu où « le feu de la culture burkinabè rayonne et atteigne le monde ».

Assurant que toutes les mesures de sécurité et de confort ont été prises, le directeur du CENASA a invité le public à venir tôt afin de ne pas manquer de place. Il a conclu en saluant tous ceux qui, au fil des décennies, ont œuvré pour préserver et raviver cet espace mythique, symbole de la vitalité culturelle du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

OS/ata