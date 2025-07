Burkina-Innovation-Gestion-collecte-Déchets-Environnement

Ouagadougou : Une étudiante développe une solution intelligente pour améliorer la gestion des déchets urbains

Ouagadougou, 21 juil. 2025 (AIB) – L’étudiante, Rasmata Simporé, de l’École doctorale informatique appliquée au changement climatique l’Université Joseph KI-ZERBO, programme de recherche activement soutenu par WASCAL, a présenté une solution technologique innovante baptisée « Trash App », destinée à moderniser la gestion des déchets urbains et à contribuer à la salubrité des villes du Burkina Faso en vue de lutter notamment contre les maladies.

« Nous avons mis au point un système intégré composé « d’une application mobile appelé ‘’Trash App’’, d’une application web, ainsi que d’un capteur intelligent qui envoie la localisation et le niveau de remplissage des poubelles au niveau central, pour que les collecteurs puissent venir collecter les déchets », a indiqué l’étudiante, Rasmata SIMPORE.

De son avis, la gestion des déchets demeure une préoccupation majeure dans les différentes villes du Burkina Faso.

C’est, pourquoi a-t-elle ajouté, « j’ai proposé une solution innovante qui va être utile à ma ville, mais également pour le reste du pays ».

Cet outil « va permettre une interaction entre les différents acteurs de la collecte des déchets, depuis la production jusqu’à la valorisation, a confié Mme SIMPORE.

« Cette solution permettra aux collecteurs de planifier efficacement leurs tournées, en fonction des besoins réels sur le terrain », a insisté Rasmata SIMPORE, soulignant que son objectif est de proposer une réponse concrète au problème persistant de gestion des déchets dans les villes burkinabè.

Selon elle, l’innovation va aussi permettre aux citoyens de pouvoir donner leur avis, de signaler les violations et de pouvoir demander des prestations et connaître les structures qui collectent les déchets.

L’application va également permettre aux décideurs du pays de disposer de statistiques, des informations sur la gestion des déchets, a confié l’impétrante.

Le jury, impressionné par la qualité technique et l’utilité pratique de la solution, a attribué la note de 18/20 à l’impétrante, saluant une « approche innovante, scientifique et prometteuse ».

Son directeur de mémoire, Dr Belko Abdoul Aziz DIALLO, chercheur principal et chef du département de Gestion de Données du Centre de Compétences de WASCAL sis à Ouaga 2000, a qualifié l’initiative de « véritable écosystème de solutions intelligentes », soulignant qu’elle pourrait grandement améliorer la régularité de la collecte des déchets et réduire les problèmes d’insalubrité dans les quartiers.

Pour Dr DIALLO, la plateforme va également permettre d’optimiser la collecte des déchets et de renforcer la participation communautaire à la préservation de l’environnement.

Du côté de la mairie de Ouagadougou, le chef du service de collecte et tri des déchets à la direction de la salubrité et de l’hygiène publique, M. SIENOU Adama, a salué l’initiative.

Il a indiqué que la commune envisage un projet pilote pour tester la solution dans une zone ciblée de la ville, en vue d’évaluer son efficacité et d’éventuellement l’étendre à plus grande échelle.

Cette innovation s’inscrit dans la dynamique de modernisation des services urbains et pourrait représenter un tournant important dans la lutte contre les maladies liées à l’insalubrité, a confié M. SIENOU.

La jeune chercheure, Rasmata Simopré, a soutenu son master à l’École doctorale informatique appliquée au changement climatique de l’Université Joseph KI-Zerbo avec un financement de WASCAL, sous le thème : « Système intelligent intégrant les technologies de l’information et de la communication et l’internet des objets pour la gestion de la collecte des déchets solides et l’engagement des citoyens à Ouagadougou ».

Le jury était composé du président, Pr Alfa Oumar DISSA, du directeur de mémoire, Dr Belko Abdoul Aziz DIALLO, du rapporteur, Dr Kisito KABORE et du superviseur, Dr Didier BASSOLE.

