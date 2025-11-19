Burkina-Faso-Mêbo-Association

Ouagadougou : Une association apporte sa contribution à Faso Mêbo à l’arrondissement 10

Ouagadougou, 19 nov. 2025 (AIB) – Le Conseil des jeunes pour le développement du Sahel (CJDS) a consacré son « Week-end à Faso Mêbo » aux travaux de pavage des artères de l’arrondissement 10 de Ouagadougou, apportant ainsi sa contribution citoyenne à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Munis de pelles, de bétonnières, de gants et d’outils divers, les jeunes du CJDS ont investi samedi plusieurs rues du secteur, aux côtés des travailleurs mobilisés quotidiennement sur le chantier. Pour le président du CJDS, Ismaël Sawadogo, cette implication volontaire traduit l’adhésion pleine et entière de son organisation à la vision du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Cette action citoyenne vise à témoigner notre amour pour la patrie. Nous sommes heureux que Faso Mêbo soit déployé dans notre arrondissement. À travers cet acte, nous exprimons notre soutien total à cette initiative de notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré », a déclaré M. Sawadogo.

Selon lui, le projet Faso Mêbo, en plus de renforcer l’esthétique des villes du Burkina Faso, contribue à réduire l’insalubrité et les maladies liées à un environnement malsain, notamment le paludisme et la dengue. Il estime que le pavage et le curage réguliers des voies permettront d’améliorer durablement le cadre de vie des populations.

Le président du CJDS a également salué l’engagement du Président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 10, dont le leadership aurait facilité le déploiement rapide du programme dans la zone. Il a exhorté les autres associations et structures de jeunesse à suivre l’exemple du CJDS afin de « faire de nos villes des espaces propres, sûrs et agréables ».

Le CJDS prévoit poursuivre ses actions citoyennes dans les semaines à venir, notamment à travers des campagnes de sensibilisation sur la salubrité, la discipline communautaire et la participation au développement local.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos