Ouagadougou : un cross populaire pour lancer la 6ᵉ édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique

Ouagadougou, 30 octobre 2025 (AIB)-Le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières a donné, jeudi, le coup d’envoi des activités de la 6ᵉ édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA), à travers l’organisation d’un cross populaire.

Le top départ de cette activité sportive a été donné par le directeur de cabinet du ministère, Salif Boussim, devant les locaux dudit ministère. Les coureurs ont rallié la Place de la Nation avant de regagner leur point de départ.

Pour Salif Boussim, « le sport est un élément de cohésion sociale, de fraternité et de solidarité », justifiant ainsi le choix d’une activité sportive pour marquer le lancement officiel de la SEERA.

Le secrétaire permanent du contenu local et de la promotion des investissements, Zéphirin Zongo, a souligné que la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique vise à placer le secteur de l’énergie au cœur du développement industriel et agricole du Burkina Faso.

Placée sous le thème « Nexus agriculture-énergie-eau : défis et opportunités », la 6ᵉ édition de la SEERA se tiendra du 7 au 9 novembre 2025, dans la salle de conférences de Ouaga 2000. L’événement sera placé sous la présidence du Premier ministre, Son Excellence Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Des participants venus de plusieurs pays d’Afrique et d’ailleurs sont attendus à Ouagadougou pour échanger sur les enjeux énergétiques et explorer les perspectives d’investissement dans le domaine. Plusieurs activités sont inscrites au programme, notamment des panels, des conférences et des expositions.

