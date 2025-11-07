Ouagadougou : un Burkinabè de la diaspora électrifie le nouveau CSPS de Saaba à hauteur de huit millions F CFA

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB)-L’entrepreneur Zakaria Taram, résident en Italie, a procédé à l’électrification solaire du nouveau Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de la commune de Saaba, pour un coût estimé à environ huit millions de F CFA.

La remise officielle de l’infrastructure s’est tenue jeudi, en présence du représentant du ministre en charge de l’Administration territoriale, du président de la délégation spéciale de Saaba, des chefs coutumiers et des agents de santé du centre.

Selon le donateur, ce geste s’inscrit dans la dynamique impulsée par le chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui invite la diaspora à contribuer activement au développement du Burkina Faso.

« Ce sont les actions du gouvernement burkinabè qui m’ont inspiré à soutenir le CSPS de Saaba. J’invite les autres membres de la diaspora à emboîter le pas », a déclaré M. Taram, résident en Italie.

L’infirmière-chef de poste, Aline Kéré, a exprimé toute sa reconnaissance au bienfaiteur :

« Avec cet éclairage, nous pourrons mieux prendre en charge les patients. Nous sommes très contents et remercions le donateur. »

Pour le président de la délégation spéciale de Saaba, Adolphe Athanase Thiombiano, cette action apporte sécurité, dignité et espoir à la communauté.

« Jusqu’à récemment, les agents utilisaient la lumière de leurs téléphones portables pour soigner les malades, assister les femmes en travail et gérer les urgences », a-t-il confié.

Le représentant du ministre en charge de l’Administration territoriale, Boukari Savadogo, a salué cette initiative exemplaire.

« L’acte que nous célébrons aujourd’hui démontre que la diaspora est une force stratégique, un levier de développement et un réservoir d’initiatives patriotiques. »

Zakaria Taram dit vouloir, à travers cette action, contribuer à l’amélioration des conditions de travail des agents de santé et au bien-être des populations.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata