Ouagadougou : Trois associations de jeunesse mobilisées pour réparer l’avenue Babanguida

Ouagadougou, 8 septembre 2025 (AIB) – Trois associations de jeunesse de Ouagadougou ont mené, dans la nuit du samedi, une opération de réparation de la chaussée de l’avenue Babanguida, en face de la 10e Compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Kalgondé, dans l’arrondissement 5.

Le Mouvement pour l’Amour de la Paix et de la Patrie (MPAP), l’Union Patriotique pour le Développement (UPD) et les Jeunes Battants du Faso (JBF) ont mobilisé des jeunes équipés de pelles et de brouettes pour combler les nids-de-poule qui rendaient la circulation difficile et risquée sur cet axe très fréquenté.

L’un des organisateurs, Abdel-Aziz Kouanda, dit KombiNaaba, a expliqué que cette voie est dans un état déplorable. « Ce ne sont plus des nids-de-poule, mais des nids d’éléphants. Notre action est un coup de pouce pour l’entretien de cet axe stratégique », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’impact négatif de la dégradation sur le travail des sapeurs-pompiers.

« Comme c’est en face du camp, c’est très difficile pour les sapeurs-pompiers, patriotes engagés pour la nation, de sortir et rentrer convenablement. Cette action est à leur endroit, pour qu’ils puissent sortir et rentrer tranquillement sans incident », a ajouté M. Kouanda.

Les moyens pour ces travaux modestes ont été réunis par les présidents des trois associations, a-t-il précisé. « Les fonds sont issus de la cotisation des présidents. Les jeunes ont contribué par le don de soi, de leur temps et de leur engagement ».

Un autre participant, Paulin Bangré a salué l’initiative et lance un appel à la solidarité nationale.

« C’est une idée louable. L’État ne pourra pas tout faire. Ce que nous pouvons faire pour accompagner l’État, nous devons le faire sans hésitation pour bâtir un Burkina Faso nouveau ».

Cette opération témoigne de la volonté des jeunes de contribuer à la sécurité des populations et à la fluidité de la circulation dans leur ville, malgré les moyens modestes dont ils disposent.

Agence d’Information du Burkina

