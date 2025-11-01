‎Ouagadougou : L’Église des Assemblées de Dieu « Sheckina Wend-Ziiri » célèbre ses 20 ans de foi et de reconnaissance

‎

‎Ouagadougou, 1er novembre 2025 (AIB)- L’Église des Assemblées de Dieu Sheckina Wend-Ziiri de Karpala a commémoré, samedi, son 20e anniversaire dans une ambiance de louanges, de prières et de fraternité, en présence de plusieurs fidèles venus des quatre coins de Ouagadougou.

‎

‎Onze groupes de chorales se sont succédé sur scène pour magnifier le nom de Dieu et témoigner de sa fidélité durant ces deux décennies d’existence.

Cette célébration, placée sous le thème « 20 ans d’histoire, 20 ans de gloire, 20 ans de reconnaissance, 20 ans de prière », a été marquée par des moments d’adoration et de communion entre les fidèles des Assemblées de Dieu.

‎

‎Selon le pasteur principal de l’église, François Xavier Compaoré, cette célébration vise à « dire merci à Dieu, faire le bilan du parcours et envisager de nouvelles perspectives ».

‎

‎Pour le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Dr Étienne Zongo, « ce 20e anniversaire est un témoignage de victoire, non une fin, mais un nouveau départ pour l’Église ».

‎

‎La cérémonie a pris fin par une coupure symbolique du gâteau d’anniversaire, dans une atmosphère empreinte de joie et de gratitude.

L’Église des Assemblées de Dieu Sheckina Wend-Ziiri poursuit sa mission principale : l’évangélisation et le rayonnement de la foi.

‎

‎Agence d’Information du Burkina

HEY/ata