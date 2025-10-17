BURKINA–SANTÉ–SOLIDARITÉ–MATÉRIEL

Ouagadougou : Le ministère de l’Économie offre du matériel médical à l’unité de néonatologie du CHU pédiatrique Charles-De-Gaulle

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-Le ministère de l’Économie et des Finances a remis, vendredi à Ouagadougou, un important lot de matériel médical à l’unité de néonatologie du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles-De-Gaulle (CHUP-CDG), afin de soutenir les efforts du personnel soignant dans la prise en charge des nouveau-nés.

Ce don, fruit de la contribution volontaire des agents du ministère, s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), initiées pour renforcer la solidarité nationale.

« Nos équipes, sensibilisées à la noble mission que vous portez ici, ont voulu poser un geste concret, simple mais sincère, pour dire que le ministère de l’Économie et des Finances est aux côtés de ceux qui sauvent des vies chaque jour, souvent dans le silence et l’abnégation », a déclaré le secrétaire général du ministère, Vieux Abdoul Rachid Soulama.

Il a ajouté que ce geste vise à traduire en acte concret les valeurs de solidarité et de citoyenneté active :

« Puissent ces équipements contribuer, à leur manière, à alléger vos efforts et à prolonger la vie. »

Le lot offert est composé notamment d’un hémoglobinomètre, d’un glycomètre, de cuvettes, de bandelettes, d’oxymètres de pouls pour nouveau-nés, de couches, de lingettes, de substituts de lait maternel, de kits de réanimation, de lunettes d’oxygène et de boîtes de médicaments antibiotiques.

Au nom du ministère de la Santé, Dr Narcisse Naré a salué « un geste empreint d’humanité et de patriotisme » qui témoigne de l’engagement sincère du ministère de l’Économie en faveur du bien-être des plus jeunes citoyens. Il a exprimé la gratitude du personnel du CHUP-CDG et souhaité que cet exemple inspire d’autres institutions.

Pour sa part, la cheffe du service de pédiatrie médicale, Pr Raïssata Kaboré, a remercié les donateurs :

« C’est avec une grande joie et un réel soulagement que nous recevons ce matériel très utile à la prise en charge de nos enfants en néonatologie. Ce don constitue une véritable bouffée d’oxygène pour notre unité»,a poursuivi Pr Kaboré.

Elle a indiqué que son service demeure dans le besoin et a invité toutes les bonnes volontés à emboîter le pas au ministère de l’Économie et des Finances.

Agence d’Information du Burkina

