Ouagadougou : Le Groupe Socom Burkina offre un important lot de kits scolaires aux orphelins des FDS tombés au front

Ouagadougou, 5 novembre 2025 (AIB)-Le Groupe Socom Burkina a offert, ce mercredi, des kits scolaires destinés à 50 écoles primaires, soit environ 15 000 élèves, à l’Agence de soutien aux veuves et orphelins victimes de guerre du Burkina Faso.

Ce geste vise à soutenir la scolarisation des enfants des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombés sur les théâtres d’opérations.

Le don est composé de 103 cartons de cahiers de 200 pages, 334 cartons de cahiers de 100 pages et 100 cartons de cahiers de 50 pages.

Selon le président-directeur général du Groupe Socom Burkina, El Hadj Boukaré Ouédraogo, cette action s’inscrit dans la responsabilité sociale de l’entreprise.

« La base d’un être humain, c’est l’éducation. Une fois cela acquis, il a déjà gagné sa vie. C’est pourquoi nous nous engageons pour un meilleur avenir des enfants », a-t-il déclaré, tout en invitant les autres entreprises à emboîter le pas.

Le Médecin-colonel Lamine Ouédraogo, directeur général de l’Agence de soutien aux veuves et orphelins victimes de guerre, a salué l’initiative qu’il a qualifiée de « symbole de solidarité vivante et agissante ».

« Ce don va nous permettre d’accomplir notre mission, qui est de servir, de veiller au bien-être et à l’épanouissement des veuves, des orphelins et des blessés de guerre », a-t-il affirmé.

Le geste du Groupe Socom Burkina vient ainsi renforcer les efforts de l’État et de ses partenaires en faveur d’une éducation inclusive et résiliente, au profit des enfants de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata