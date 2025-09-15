Burkina-Ouverture-Consultation-Régionale-PREGEC

Ouagadougou : Le CILSS réunit des acteurs autour des défis de la sécurité alimentaire en Afrique

Ouagadougou, 15 sept. (AIB) – Sous l’égide du Comité inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), des acteurs en sécurité alimentaire du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest et du Cameroun prennent part, du 15 au 17 septembre dans la capitale burkinabè, à la Concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (PREGEC).

Dans un contexte marqué par le changement climatique, l’insécurité et la croissance démographique, experts et décideurs politiques, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, vont analyser les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, et par ailleurs président de la cérémonie d’ouverture de la rencontre, a exprimé son optimisme que la diversité et la qualité des expertises réunies constituent un atout majeur.

« Je suis convaincu que cette rencontre permettra d’aboutir à des conclusions pragmatiques, consensuelles et à la hauteur des attentes suscitées par nos différents pays pour l’atteinte de la sécurité alimentaire », a-t-il indiqué.

M. Dicko a souligné que face aux phénomènes climatiques extrêmes, il importe de renforcer et d’adapter la mobilisation des ressources nécessaires afin de disposer d’une expertise qualifiée, en mesure de proposer des actions appropriées pour endiguer les effets néfastes de la variabilité et du changement climatique.

Pour le représentant du secrétaire exécutif du CILSS, Dr Hubert N’Djafa Ouaga, cette concertation régionale offre un cadre d’échanges sur les opportunités d’innovation agricole, de transformation agroalimentaire et de coopération régionale pour bâtir des systèmes alimentaires durables.

Il s’agira également de faire le bilan de la campagne agro-pastorale 2025-2026, depuis le démarrage de la saison jusqu’à la fin du mois d’août 2025, a-t-il ajouté.

