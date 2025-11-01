‎‎Ouagadougou : L’artiste Kakikana signe son retour sur la scène musicale avec l’album « Dieu merci »

‎Ouagadougou, 31 octobre 2025 (AIB)- L’artiste musicien burkinabè Kakikana a signé son retour sur la scène musicale, vendredi, à travers la dédicace de son nouvel album intitulé « Dieu merci », un opus de six titres porteur de messages de gratitude, de patriotisme et d’unité nationale.

‎Les six titres qui composent cet album abordent diverses thématiques notamment « Burkimbila » se veut un hymne à l’intégrité et à la fierté nationale, tandis que « Kaya 2016 », chanté en langue mooré appelle à l’unité nationale.

‎Selon Kakikana, « Dieu merci » s’inscrit dans une démarche de reconnaissance envers le Créateur et vise à éduquer, inspirer et promouvoir les valeurs africaines.

‎« J’ai voulu, à travers cet album, dire merci à Dieu qui m’a toujours soutenu dans mon parcours artistique », a confié le chanteur.

‎L’artiste, également compositeur et musicien, prône dans ses œuvres les valeurs de travail, d’humilité, de persévérance et de solidarité. Il a par ailleurs lancé un appel à l’unité nationale pour faire face au terrorisme.

‎Des tournées régionales sont prévues dans les prochains mois à la suite de cette dédicace.

‎« Dieu merci » est le deuxième album de Kakikana, après « Ya Wendé », sorti en 2012.

