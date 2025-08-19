Ouagadougou : L’AIB forme ses correspondants sur les genres majeurs

Ouagadougou, 18 août 2025 (AIB)-La direction générale de l’Agence d’Information du Burkina (AIB) a procédé ce lundi 18 août 2025 à Ouagadougou au lancement d’une session de formation de cinq jours consacrée aux genres majeurs du journalisme.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par la directrice générale de l’AIB, Mme Séraphine Somé née Millogo, en présence du secrétaire général, du directeur des ressources humaines et du directeur de l’Information. Elle a réuni l’ensemble des correspondants de l’AIB venus des différentes régions du pays.

Dans son allocution, Mme la Directrice a salué la mobilisation des participants, avant de rappeler l’importance de cette rencontre de renforcement de capacités. « Nous évoluons dans un contexte particulier marqué par les défis sécuritaires, mais aussi par les exigences de notre métier. Le travail d’agencier requiert de la rigueur, un don de soi et la production d’informations de qualité, conformes aux standards nationaux et internationaux », a-t-elle indiqué.

Elle a précisé que cette session, prévue du 18 au 22 août, porte sur les genres majeurs tels que le reportage, le grand reportage, le compte rendu, le portrait, ainsi que sur l’éthique et la déontologie. Selon elle, l’objectif est de doter les correspondants d’outils supplémentaires pour améliorer leurs productions sur le terrain.

La formation prévoit des modules théoriques, mais également des exercices pratiques à travers des sorties de terrain. Les participants seront amenés à produire des articles qui seront ensuite corrigés afin de renforcer leurs acquis. Mme la Directrice a reconnu les efforts déjà consentis par les correspondants, parfois dans des conditions difficiles, tout en les exhortant à s’investir pleinement pour tirer profit de ces cinq jours d’apprentissage.

Après le mot d’ouverture, un tour de table et la présentation des participants ont marqué le lancement officiel des travaux. Le premier module a été animé par le directeur de l’Information, Apollinaire Abga.

Cette initiative de la direction générale s’inscrit dans la volonté de l’AIB de renforcer les compétences de son réseau de correspondants, afin d’assurer une couverture toujours plus professionnelle et adaptée aux réalités du pays.

Agence d’information du Burkina

AB/ata