Ouagadougou: La Fédération des associations Burkina Remparts offre des kits scolaires aux élèves démunis de l’école communale de Zogona

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-La Fédération des associations Burkina Remparts a offert, vendredi, des kits scolaires aux élèves démunis et handicapés des écoles communales Zogona A et B. La cérémonie officielle de remise a eu lieu dans l’enceinte de l’établissement.

« Nous avons posé deux actes importants au sein de cet établissement. Le premier est un acte de solidarité à travers le don de kits scolaires aux élèves démunis et à ceux en situation de handicap », a déclaré le président de la Fédération des associations Burkina Remparts, Omar Michel Kopia.

Selon lui, le kit, composé d’un sac à dos, de cahiers, de stylos et de craies, vise à contribuer à la réussite scolaire de ces élèves.

M. Kopia a poursuivi en indiquant que « le second acte de cette initiative a été marqué par la remise de l’effigie du président du Faso et d’une version imprimée de l’hymne national à toutes les classes des écoles communales Zogona A et B ».

Le président de la fédération a expliqué que cette action vise à cultiver le patriotisme, l’amour de la patrie et la discipline chez les élèves, conformément à la vision du président du Faso.

« Nous avons affiché l’hymne national pour que les élèves puissent l’écrire correctement et le chanter sans difficulté », a-t-il ajouté.

M. Kopia a précisé que « cette initiative, débutée en 2024, a pour objectif de doter l’ensemble des écoles du pays de l’effigie du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que de l’hymne national ».

Omar Michel Kopia a par ailleurs salué le travail des enseignants dans la formation des futurs dirigeants du pays.

« Cette vieille école est une pépinière qu’il faut sauvegarder, car elle a formé plusieurs cadres qui dirigent aujourd’hui le Burkina Faso », a-t-il affirmé.

Le directeur de l’école communale Zogona B, Jean-Baptiste Ilboudo, a salué l’initiative salvatrice de la Fédération des associations Burkina Remparts.

« L’effigie du président du Faso et l’hymne national nous permettront d’aider les élèves à cultiver davantage le civisme et la discipline, à l’image du président du Faso », a-t-il souligné.

Le directeur a également indiqué que « les kits scolaires destinés aux élèves démunis, aux déplacés internes et aux élèves handicapés vont contribuer à améliorer leur rendement scolaire ».

Agence d’Information du Burkina

FT/ata