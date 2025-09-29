Ouagadougou : des jeunes filles primées à l’issue d’un concours de mathématiques

Ouagadougou, 29 sept. 2025 (AIB)-L’excellence féminine en mathématiques a été mise à l’honneur le 25 septembre 2025 lors de la troisième édition du Concours National « Elites Mathématiques ». La cérémonie a récompensé les meilleures jeunes filles « mathématiciennes» du Burkina Faso dans les catégories du primaire, du post-primaire et du secondaire.

Le concours, qui s’est déroulé le 25 mai 2025 dans six centres de composition à travers le Burkina Faso, a rassemblé 169 candidates issues de 79 lycées et écoles répartis dans 12 régions.

Pour participer, les candidates devaient avoir une moyenne scientifique minimale de 16/20 pour le primaire, 15/20 pour le post-primaire et 14/20 pour le secondaire.

Plusieurs jeunes filles ont été distinguées le jeudi 25 septembre 2025 pour leurs performances.

La première place dans la catégorie primaire a été remportée par Wendkouni Merry Grace Princilia Nikiema du Complexe Scolaire Notre Dame de l’Annonciation de Cissin.

Christelle Fama Mariam Koné du Collège Privé Wend-Manegda a décroché la première place dans la catégorie post-primaire , tandis que Grace Ashley Jessica Goumbridu Lycée Scientifique National de Ouagadougou a été couronnée championne de la catégorie secondaire.

En plus des lauréates nationales, une lauréate de la catégorie spécifique, Rasmata Ouédraogo, de l’École Primaire Publique de GAOUA A, a également été récompensée.

Les prix offerts aux lauréates comprenaient des attestations, des kits scolaires, des bourses scolaires, des médailles, des trophées, ainsi que des tablettes et des ordinateurs.

Les établissements de ces lauréates ont également reçu des attestations.

Le thème de cette édition, « Patriotisme et excellence scolaire », a été au cœur des discours.

Le représentant du Ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, Yaya Bonkoungou, a salué l’initiative comme un levier pour promouvoir les sciences chez les jeunes filles, une vision qui s’inscrit dans la politique du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Il a encouragé les lauréates à se préparer mentalement et physiquement à l’immersion patriotique obligatoire après le BEPC et le baccalauréat.

La marraine de l’événement, le Colonel Haoua Fofana, Deuxième Vice-Présidente de l’Assemblée Législative de Transition, a été représentée par le Commandant Djeneba Oumtana.

Le Colonel Fofana a appelé les jeunes filles à s’orienter sans crainte vers les filières scientifiques, soulignant que l’intelligence ne dépend pas du genre.

Madame Seimata Oubian/Derra, ingénieure en génie rural et invitée d’honneur, a encouragé les lauréates à cultiver un désir constant d’apprentissage et à lutter contre les stéréotypes selon lesquels les garçons seraient naturellement plus doués pour les sciences.

Elle a salué le rôle des parents, qu’elle a qualifiés de « véritables héros du quotidien », pour leur soutien constant.

L’événement a été rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires, dont l’Assemblée Législative de la Transition, le Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique et la Diaspora burkinabè.

Le Coordonnateur de l’association Maison Arc-en-ciel, Harouna Derra, a exprimé sa gratitude envers les partenaires, les participants et a félicité les lauréates pour leurs efforts.

Le vendredi 26 septembre 2025 les lauréates ont été au Mémorial Thomas Sankara où elles se sont nourries aux idéaux de la Révolution sankariste aux côtés des immergés du lycée municipal de Saaba.

Enfin, elles ont prêté main forte aux travailleurs de Faso Mêbo, cette initiative du Capitaine Ibrahim Traoré visant à embellir les villes et les campagnes du Burkina Faso par les ressources et l’expertise endogènes.

Agence d’information du Burkina

OS/ata