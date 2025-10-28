Burkina-Diaspora-Mémoire-Révolution

Ouagadougou : Des Afrodescendants s’imprègnent de l’héritage sankariste au mausolée Thomas Sankara

Ouagadougou, 27 oct. 2025 (AIB)-Des Afrodescendants ont visité lundi le mausolée Thomas Sankara à Ouagadougou, pour célébrer l’héritage révolutionnaire et panafricain du père de la Révolution burkinabè.

Cette visite, organisée par l’Institut de Développement de la Diaspora Africaine (ADDI), s’inscrit dans le cadre d’un séjour de deux semaines au pays des Hommes intègres. Elle vise à redécouvrir les valeurs d’intégrité, de dignité et de souveraineté prônées par le capitaine Thomas Sankara, valeurs que les visiteurs estiment ravivées par la révolution populaire et progressiste conduite par le capitaine Ibrahim Traoré.

« C’est un plaisir pour moi de visiter ce lieu emblématique », a confié le Dr Robert T. Jackson, professeur à l’Université du Maryland.

« Thomas Sankara était un révolutionnaire. Sa vision trouve aujourd’hui un écho certain dans la dynamique actuelle de construction d’une Afrique libre et forte », a-t-il ajouté.

Dr Ade Tima, résident en Europe, a quant à lui exprimé son émotion après la visite. « Ce mausolée pousse chacun à réfléchir à sa mission pour l’Afrique. Les actions patriotiques engagées aujourd’hui au Burkina Faso réaffirment l’idéal de Sankara, toujours vivant dans le cœur de son peuple », a-t-il déclaré.

Les membres de l’ADDI ont salué l’exemplarité du peuple burkinabè dans sa quête de souveraineté et d’unité, tout en réaffirmant leur volonté d’accompagner le Burkina Faso dans son processus de transformation.

Plusieurs activités sont prévues au cours de leur séjour, notamment des échanges avec les autorités, des visites de sites historiques et des rencontres avec des acteurs de la révolution en cours.

Agence d’Information du Burkina

