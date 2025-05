OSCLEP Kaya 2: l’école Kougrin-Louda A, championne de l’édition 2025

Kaya, 17 mai 2025 (AIB) – Le terrain du secteur 4 de Kaya a abrité, le 17 mai 2025, la finale de la coupe interclasses de la circonscription d’éducation de base de Kaya 2, sous le patronage de Barbila Sawadogo, directeur provincial en charge de l’enseignement de base et de l’éducation non formelle du Sanmatenga, et la présidence de Mme Minoungou/Kima Solange, présidente de la délégation spéciale communale de Kaya.

Débutée le 8 janvier 2025 avec 42 équipes en lice, la compétition inter-écoles de football, entrant dans le cadre de l’Organisation des sports, de la culture et des loisirs à l’école primaire (OSCLEP) de la circonscription d’éducation de base de Kaya 2, a connu son épilogue le samedi 17 mai 2025 sur le terrain du secteur 4 de Kaya, avec le match final Kougrin-Louda A / Zargongo.

Après une première mi-temps de 20 minutes de jeu équilibré, l’équipe de Zargongo a cédé sous la pression de son adversaire en deuxième période, encaissant trois buts.

L’équipe de Kougrin-Louda A s’est hissée sur la plus haute marche du podium et s’est adjugée le titre de championne de l’édition. Elle a reçu un trophée, une enveloppe de 60 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon.

Kougrin-Louda A succède ainsi à Kougrin-Louda C, détentrice du trophée de l’édition 2024.

La finaliste malheureuse, ainsi que six autres meilleures équipes, ont également reçu des prix en espèces et en nature. Des prix spéciaux ont aussi été décernés aux plus méritants.

Souleimane Soré, chef de la circonscription d’éducation de base de Kaya 2, s’est dit satisfait du déroulement de cette édition. Il a félicité l’ensemble des acteurs et des donateurs pour la réussite de l’événement.

L’OSCLEP de la circonscription d’éducation de base de Kaya 2, c’est aussi des compétitions culturelles. Une cérémonie d’hommage aux plus méritants et aux acteurs sera organisée incessamment, foi du chef de la circonscription.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata