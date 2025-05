Opérationnalisation du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur : Le MAECR-BE prend langue avec les nouveaux délégués

(Ouagadougou, le 27 mai 2025)

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a organisé une session en ligne avec les nouveaux délégués élus au Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur (HCBE), ce mardi 27 mai 2025.

Cette rencontre présidée par SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, est une première prise de contact entre les nouveaux délégués et le premier responsable en charge des Burkinabè de l’Extérieur.

Il s’agit d’un échange direct pour présenter la vision et les attentes des plus hautes autorités vis-à-vis de ces représentants de la diaspora.

A l’ouverture de ce webinaire, le Chef de la diplomatie burkinabè a félicité les nouveaux élus tout en leur souhaitant plein succès durant leur mandat.

« Vous êtes désormais les porte-voix de milliers de Burkinabè vivant hors de nos frontières. Soyez en fiers et mesurez pleinement cette nouvelle mission qui vous incombe », a indiqué le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE.

Et il poursuit en déclarant ceci : « le mandat qui vous a été confié doit être guidé par l’esprit d’unité, de solidarité et de justice. Je vous invite donc à placer l’intérêt collectif au-dessus de toute considération personnelle et partisane, car c’est ainsi que nous pourrons bâtir une diaspora forte, solidaire et respectée ».

A l’attention des nouveaux délégués, le ministre en charge des Burkinabè de l’Extérieur a clairement décliné les attentes du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

« Sa vision, clairement affirmée, est celle d’une diaspora structurée, solidaire et impliquée dans la refondation de l’Etat et la consolidation de notre souveraineté » précise-t-il.

A cette rencontre également, la Direction générale des Burkinabè de l’Extérieur, qui est chargée de la mobilisation de la diaspora, a fait une présentation pour davantage clarifier les responsabilités et les missions du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur, et présenter les différents organes et leur fonctionnement.

Ce cadre d’échanges a permis aux nouveaux délégués, d’apporter des contributions, et surtout de soumettre diverses préoccupations, notamment les questions de documents et de notes officielles attestant leur statut.

Les délégués ont saisi l’occasion, pour aussi soulever des difficultés liées à l’obtention de visa, et à l’établissements d’un certain nombre de documents d’identité.

A l’ensemble de ces préoccupations, le ministre a apporté des réponses et des éclairages, tout en indiquant la disponibilité des services techniques du ministère à apporter des réponses complètes aux préoccupations soulevées.

Pour terminer, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a invité les nouveaux délégués au HCBE, à se mettre au travail pour une véritable restructuration de la diaspora burkinabè.

Environs 260 personnes dont plus de 170 délégués et des Chefs de Missions diplomatiques burkinabè à travers le monde ont pris part à ce webinaire.

Il faut noter que le processus de mise en place des Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur enclenché en 2024, connait un succès avec l’élection de plus de 173 délégués sur 204 postes au total.

La diaspora et le ministère en charge des Burkinabè de l’Extérieur restent mobilisés pour achever le processus d’ici à juillet 2025.

DCRP/MAECR-BE

Agence d’Information du Burkina