ONU : Le Burkina Faso appelle à “nommer les parrains du terrorisme”

New York, 23 sept 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a appelé mardi la communauté internationale à « sortir du narratif complaisant » vis-à-vis des terroristes, exhortant les Nations unies à nommer leurs parrains afin de mieux lutter contre le phénomène.

Lors d’une audience à New York avec la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohamed, le chef du gouvernement burkinabè a expliqué « les nombreux efforts consentis par le peuple, sous le leadership du président Ibrahim Traoré », dans la lutte contre le terrorisme et en matière de développement.

Le Premier ministre a demandé d’éviter de « caresser » les terroristes dans le sens du poil, allusion à certaines institutions qui tentent de légitimer les cruautés de ces assassins en les désignant comme des groupes armés non étatiques.

Il a également appelé à « sortir du narratif qui consiste à éviter de citer les parrains du terrorisme ».

Le chef de l’exécutif burkinabè a précisé que de nombreux pays font du terrorisme «un outil d’asservissement des peuples tout en revenant à la tribune de l’ONU pour parler de paix ».

De l’avis de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, tant qu’on ne nomme pas les parrains du terrorisme, les terroristes continueront leurs forfaits.

Sur le plan diplomatique, le Premier ministre a justifié la récente décision de déclarer persona non grata la représentante résidente du système onusien à Ouagadougou, tout en affirmant que le Burkina restait disposé à coopérer avec l’ONU.

«Tant que l’organisation restera dans une posture d’accompagnement respectueuse des priorités nationales, nous demeurerons ouverts à un partenariat franc et transparent », a-t-il assuré.

Le Premier ministre a en outre proposé une visite officielle d’Amina Mohamed au Burkina Faso, une initiative saluée par la responsable onusienne, qui a insisté sur l’importance du dialogue pour renforcer la paix et la stabilité.

Agence d’information du Burkina

AAN/ata