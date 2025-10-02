BURKINA-SANGUIE-CAMPAGNE-AGRICOLE-SUIVI
Offensive agro-pastorale et halieutiques (OAPH) dans le Sanguié : le haut-commissaire constate les résultats sur le terrain à Didyr
Didyr, 2 oct. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Sanguié, Talari Germain Ouoba a effectué, mercredi, une visite sur plusieurs sites agricoles de la commune de Didyr dans le cadre du suivi de la campagne agro-pastorale et halieutique humide 2025.
Elle était accompagnée du Préfet/PDS de Didyr, Abdoulaye Yaogo, ainsi que les directeurs provinciaux, les forces de défense et de sécurité.
Accueillie par le directeur provincial en charge de l’agriculture du Sanguié Toukoumnogo Salomé Ouédraogo, le haut-commissaire a pu constater les avancées réalisées par les producteurs, notamment Bazombouè Badolo, un producteur modèle qui a emblavé 6 hectares de sorgho dans le village de Ladiana.
« Nous sommes vraiment satisfaits des techniques appliquées sur les différentes parcelles », a indiqué le directeur provincial de l’agriculture, soulignant l’importance du suivi technique et de l’encadrement pour améliorer la productivité.
En rappel, ce producteur combine les techniques CES /DRS (conservation des eaux et des sols /défense et restauration des sols) et d’amélioration de la fertilité du sol (fumure organique) pour booster sa production.
Après cette étape une parcelle de démonstration sur le maïs conduite par une coopérative féminine Pinon-gnin a été visitée par les autorités. Ainsi, la secrétaire de la coopérative a, au nom de toutes les productrices, remercié le haut-commissaire pour sa visite et son soutien. Elle a insisté sur le rôle déterminant des conseils techniques dans l’amélioration des rendements et a encouragé les membres à poursuivre leurs efforts.
Durant sa visite, le haut-commissaire a félicité les producteurs pour le sérieux et l’engagement dans la production. « Le gouvernement a facilité l’accès aux engrais et aux semences pour vous permettre de produire et de contribuer à la souveraineté alimentaire de notre pays », a-t-elle déclaré. Elle a également salué le travail des coopératives féminines, les qualifiant de « modèle d’engagement et de réussite ».
Le directeur provincial de l’agriculture a rappelé l’importance de l’organisation en coopérative au regard de leur contribution à la productivité. Il a souligné que le MARAH ne ménagera aucun effort pour les accompagner en termes d’intrants, de semences et d’écoulement des produits. Il a également assuré que l’État, à travers la SONAGESS, effectuera des achats de la surproduction au sortir de la campagne humide pour constituer un stock de sécurité en mettant fin aux problèmes de mévente.
La visite s’est poursuivie sur d’autres sites, notamment à Pouni-Nord, où les producteurs ont démontré un engagement constant dans la culture du riz sur 51 hectares. Le haut-commissaire a encouragé les producteurs de ce bas-fond rizicole à maintenir cette dynamique pour atteindre les objectifs de production fixés par l’offensive agro-pastorale et Halieutique 2025 dans la province du Sanguié.
Le haut-commissaire a conclu sa visite en félicitant l’ensemble des producteurs et en les invitant à persévérer : « travaillez seulement, le gouvernement et les services techniques sont là pour vous accompagner ».
Agence d’information du Burkina
FGB/AS/ATA