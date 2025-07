Nuit des étoiles/Centre-Nord : La 1re édition honore l’excellence des athlètes et les personnalités sportives

Kaya, 28 juin 2025, (AIB) – La première édition de la Nuit des étoiles du Centre-Nord a célébré samedi, à Kaya, l’excellence et les performances exceptionnelles des athlètes ainsi que l’engagement de personnalités sportives et anciens sportifs de la région.

Pour le commissaire général de la « Nuit des étoiles du Centre-Nord », par ailleurs enseignant, journaliste sportif et arbitre de football, Alphonse Kafando, cet évènement vise à valoriser les réalisations des sportifs en activité ainsi que celles des personnalités sportives et des anciens sportifs de la région.

Ainsi pour leurs performances honorables, cinq acteurs sportifs du cycliste, du volley-ball, de la pétanque, du karaté, du football ont reçu des trophées.

Désigné personnalité de l’année, le fondateur du Taryam club karaté de Kaya, Me Taryam Ouédraogo, président de la ligue de karaté du Centre-Nord et arbitre mondial de karaté, a reçu un trophée et des gadgets.

Quant aux anciennes gloires de la région, à l’image de l’ ancien champion national de Vö-Viêt Nam et ex-Directeur technique national, Me Sylvain Sawadogo, Ils ont reçu des attestations de reconnaissance.

Félicitant les lauréats, le commissaire général a relevé que chacun d’eux est un symbole de la résilience et de la victoire collective de toute la région face à la double crise sécuritaire et humanitaire.

Les intervenants ont tour à tour salué l’initiative de cet évènement qui sans doute galvanisera les jeunes talents de la région au bonheur du sport national en général.

M. Kafando a été encouragé à pérenniser cette initiative afin d’en faire un événement marquant le sport au Burkina Faso.

Organisée par un comité de journalistes sportifs et d’acteurs de la promotion du sport, la première édition de la Nuit des étoiles du Centre-Nord s’est tenue à l’Hôtel Zam de Kaya sous le patronage du gouverneur du Centre-Nord, représenté par le secrétaire général de la province du Sanmatenga, Pasnewindé Ouédraogo, et sous la présidence du directeur régional des sports et des loisirs, Madou Coulibaly.

La cérémonie s’est tenue en présence de Lassina Sawadogo, journaliste sportif à la RTB et commissaire général de l’Étalon en Or, invité d’honneur de cette édition.

Agence d’information du Burkina

AIO/BBP