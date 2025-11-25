BURKINA –SANTÉ – PLAIDOYER – CAMPAGNE – SCHISTOSOMIASE

Noumbiel : Les leaders d’opinion sollicités pour la réussite de la campagne de traitement de masse contre la schistosomiase

Batié, 24 nov. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de traitement de masse contre la schistosomiase communément appelée bilharziose, édition de 2025, le district sanitaire de Batié organise un plaidoyer auprès des leaders, autorités et hommes de médias de la province du Noumbiel ce lundi 24 novembre 2025.

L’objectif est de présenter la maladie et faire l’état des lieux dans le district sanitaire de Batié, mais surtout, amener les participants à convaincre les populations à suivre le traitement pendant la campagne de masse.

Prévue du 24 au 29 novembre 2025, la campagne concerne prioritairement les enfants de 5 à 14 ans, à l’exception des femmes enceintes et allaitantes.

Présidé par le secrétaire général de la province, Siméon Toé, coutumiers, religieux, associatifs, hommes de médias, militaires et paramilitaires, acteurs de l’éducation et de l’enseignement , tous sont conviés pour la bonne réussite de la campagne.

Pour le présentateur du jour, DR Nacoulma Abdoulaye, la schistosomiase demeure toujours dans la province et nous ne pourrons l’éradiquer qu’à travers « une action commune».

Les centres de santé, les écoles, les marchés ainsi que d’autres lieux publics sont les endroits choisis pour mettre en œuvre la stratégie de la campagne, a-t-il souligné.

Au secrétaire général d’inviter les participants à être des relais pour passer l’information et convaincre les populations pour la bonne réussite de la campagne dans leur lieux respectifs.

Agence d’information du Burkina

OH/yos