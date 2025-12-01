Noumbiel : Les forces vives organisent la dernière montée des couleurs de 2025

Batié, 1er déc. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Noumbiel, Drissa Hema, a présidé lundi, la cérémonie tournante de la dernière montée des couleurs nationales de l’année 2025, en présence d’autorités administratives, coutumières, religieuses, éducatives et d’élèves des écoles primaires de Batié.

En cette dernière montée des couleurs de l’année 2025, c’est la direction provinciale en charge de l’éducation de base qui reçoit l’ensemble des forces vives de la province.

Pour son mot de bienvenue, l’hôte, le directeur provincial en charge de l’éducation de base, Hendrix Dayvis Sankara a souhaité la bienvenue et a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation au tour.

M. Sankara a félicité les élèves et encouragé les acteurs du système éducatif quant à la mise en œuvre des réformes engagées dans le système éducatif national.

Pour sa part, le premier responsable de la province, Drissa Hema a traduit sa reconnaissance à l’ensemble de ses collaborateurs et a fait une mention spéciale aux forces de défense et de sécurité (FDS) et aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour tout ce qu’ils font pour la province.

Saisissant l’occasion, M. Hema a informé de l’arrivée prochaine dans la province, du flambeau de la campagne de solidarité. Il a alors invité l’ensemble des structures à une contribution active. « Nous devrions montrer à travers ce mois de solidarité que nous sommes plus résilients et plus Solidaires », a-t-il ajouté en fin.

Agence d’information du Burkina

OH/yos