Noumbiel: le Directeur régional de l’Education du Djôrô échange avec ses collaborateurs

Batié, vendredi 19 sept. 2025 (AIB) – Le directeur régional en charge de l’Education de base du Djôrô, Sié Palé, a échangé le jeudi 18 septembre 2025 avec ses collaborateurs du Noumbiel à Btié, au cours de sa tournée de supervision de la rentrée administrative 2025-2026.

Des échanges qui ont permis de dresser un état des lieux des conditions de la rentrée, de recenser les défis spécifiques à chaque circonscription et aussi de rappeler les priorités stratégiques qui sont définies au niveau régional.

Les échanges ont également portés sur l’effectivité de la rentrée administrative, la généralisation des réformes, la gestion fiable des données statistiques, l’actualisation de l’état numérique des infrastructures et du mobilier scolaire, la gestion et la reformation rigoureuse des archives scolaires et difficultés rencontrées par les acteurs de terrain.

Tout en saluant les efforts déjà consentis par les acteurs éducatifs, le directeur régional a invité ses collaborateurs maintenir leur engagement pour une année scolaire plus réussie.

Agence d’information du Burkina