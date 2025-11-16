Noumbiel : la population et les corps constitués remblaient la voie du rond-point centrale

Batié, 15 novembre 2025 (AIB) – La population, en collaboration avec les corps constitués du Noumbiel, a organisé ce samedi une journée de remblayage sur la voie reliant le rond-point central au grand marché, autrefois très dégradée.

Ils sont des hommes, femmes, enfants, FDS et VDP qui ont répondu à l’appel, munis de pelles, de pioches, de dabas et de brouettes, leur détermination était visible.

Des personnes de bonne volonté ont également apporté leur soutien en mettant des engins roulants et de l’eau à disposition.

L’objectif était d’améliorer la circulation sur cet axe devenu difficile d’accès depuis un certain temps.

Le président de la délégation spéciale, Issoufou SORY, premier responsable de la commune de Batié, n’a pas caché sa satisfaction. Il a remercié la population et les autorités, tout en les invitant à poursuivre dans la même dynamique pour atteindre l’objectif commun.

