Noumbiel : la Directrice régionale de l’Action humanitaire du Djôrô échange avec ses collaborateurs

Batié, vendredi 19 septembre 2025 (AIB)- La directrice régionale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale du Djôrô, Mme Ouédraogo/Souali Lamoussahan, a échangé avec ses collaborateurs à Batié, au cours de sa tournée de prise de contact.

Nouvellement nommée en Conseil des ministres, la directrice régionale a bouclé sa série de sorties d’échanges, de concertation et de prise de contact dans le Noumbiel. Cette rencontre a permis à Mme Ouédraogo de dialoguer avec l’ensemble des agents, y compris les services sociaux communaux mis à la disposition des communes.

Les discussions ont porté sur l’état des lieux des conditions de travail, le recensement des défis spécifiques à chaque service, le rappel des priorités stratégiques définies au niveau régional et national, ainsi que les difficultés rencontrées par les acteurs sur le terrain.

Des doléances ont également été formulées, et la directrice régionale a assuré qu’elles seraient transmises à qui de droit afin de trouver des solutions rapides.

Tout en saluant les efforts déjà consentis par les acteurs en charge de l’action humanitaire, Mme Ouédraogo a invité ses collaborateurs à maintenir leur engagement au service de la noble cause sociale qui les réunit.

Agence d’Information du Burkina

