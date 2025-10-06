Burkina-Noumbiel-Célébration-Journées-Engagement-Patriotiques-Participation-Citoyenne

Noumbiel/JEPPC : le haut-commissaire invite les populations à poser des actes patriotiques et civiques.

Batié, 2 oct. 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Noumbiel, Drissa HEMA a invité l’ensemble de la population, à l’occasion de la cérémonie solennelle de montée des couleurs nationales marquant le lancement de la 2e phase des Journées nationales d’Engagement patriotique et de participation citoyenne, à poser des actes patriotiques et civiques.

A l’instar des autres provinces de la région, la deuxième phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne prévue du 02 au 16 octobre 2025 a bien débuté dans le Noumbiel par une cérémonie solennelle de montée des couleurs nationales.

A l’occasion, M. HEMA, après le discours du président du Faso, a invité l’ensemble de la population à faire de ces journées, une réussite au Noumbiel en contribuant par des activités de salubrité, de don de sang, de levée de fonds et du sport pour tous qui seront organisées durant les deux semaines des JEPPC.

Le premier responsable de la province a également appelé les uns et les autres à l’ordre et à la discipline, à la protection des biens publics et la lutte contre la corruption et le racket.

Agence d’Information du Burkina

