BURKINA – NOUMBIEL – EDUCATION – CONFÉRENCE – PÉDAGOGIQUE

Noumbiel/Éducation : Educateurs et enseignants renforcent leurs capacités sur les réformes éducatives.

Batié, 15 oct. 2025 (AIB) – Les éducateurs du préscolaire et les enseignants du primaire de la province du Noumbiel ont, ce mercredi, renforcé leurs capacités sur les réformes éducatives sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

La cérémonie d’ouverture de la conférence pédagogique a été Présidée par le vice président de la délégation spéciale de la commune de Batié, Lucien SOME, au cours de laquelle il a insisté sur l’importance stratégique des réformes pour l’amélioration du système éducatif.

Il a appelé les participants à l’assiduité, à la ponctualité et à une participation effective afin que les élèves puissent en retour, profiter des fruits de la formation.

Prenant la parole, le directeur provincial en charge de l’éducation de base du Noumbiel, Hendrix Dayvis SANKARA, a indiqué que pour sa part, cette formation permettra au corps enseignant de refléchir sur la thématique liée à l’implantation et à la généralisation des réformes éducatives en cours au Burkina Faso.

L’inspecteur chef de circonscription d’éducation de base (CEB) de Batié, Brahima SAGNON, a salué une mobilisation de taille de l’ensemble du corps éducatif tout en les invitant à s’impliquer activement dans les travaux.

Agence d’information du Burkina

Ho/bbp