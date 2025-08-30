Burkina – Noumbiel – Sécurité-Routière-Interpellation- Infraction

Noumbiel : Des contrevenants de la circulation soumis aux travaux d’intérêt général

Noumbiel, vendredi 29 août 2025 (AIB) – Le Commissariat Central de la Police (CCP) de Batié en collaboration avec la police municipale ont organisé une opération de travaux d’intérêt général suite à l’interpellation des contrevenants de la circulation routière.

L’objectif étant d’emmener la population au strict respect du code de la route afin d’éviter au maximum le taux d’incivisme et d’accidents de la circulation dans la « Cité de DA MAAR. »

L’interpellation a concerné plus d’une cinquantaine d’usagers de la route et les infractions étaient, entre autres faits, le nom respect des panneaux de stop, la vitesse en agglomération, mais aussi l’usage du téléphone portable en circulation.

Pour le commandant du corps urbain de police du commissariat central de Batié, le lieutenant de police Zacharia Ouédraogo, Cette activité fait référence à la loi 035/2024 de l’Assemblée Législative de Transition instituant les travaux d’intérêt général au Burkina Faso.

« L’objectif de ces interpellations est de soumettre les contrevenants aux travaux d’intérêt général tels le curage des caniveaux et l’assainissement des lieux publics », a-t-il indiqué.

Le lieutenant Zacharia Ouédraogo a informé que les contrevenants ont été conduits au commissariat où ils ont été sensibilisés et leurs engins restitués. « Ce n’est pas fini. Nous allons continuer ainsi et j’invite les uns et les autres au strict respect du code de la route et de la circulation », a-t-il prévenu.

Agence d’information du Burkina