Noumbiel/Clinique mobile : Les populations bénéficient de la gratuité des soins spécialisés.

Batié, 16 oct. 2025 (AIB) – Les populations de la commune urbaine et environnantes bénéficieront du jeudi 16 au vendredi 17 octobre 2025, de soins spécialisés gratuits grâce à l’arrivée de la clinique mobile dans la localité.

Le top départ des soins est donné ce jeudi, au CSPS urbain, par du haut commissaire de la province, Drissa Hema, accompagnés du vice président de la délégation spéciale de Batié, Lucien Somé, du représentant du médecin chef de district de Batié, ainsi que le major du CSPS urbain.

Sorties nombreuses, les femmes bénéficieront des consultations et soins offert par cette clinique. Elle permettra aux femmes d’accéder à des services spécialisés, notamment, le dépistage des lésions précancéreuses du cancer du col de l’utérus et le dépistage des cancers du sein.

Pour l’occasion, elle permettra aux femmes aussi de réaliser des examens tels que des échographies, des mammographies et des coloscopies.

Cette initiative, une deuxième dans la commune urbaine de Batié, est saluée à sa juste valeur par la population qui voit un soulagement considérable de nombreuses familles.

Agence d’information du Burkina