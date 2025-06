BURKINA/Nord-Plantation patriotique

Nord : le Gouverneur donne le ton pour l’offensive «l’heure patriotique pour reverdir le Faso »

Ouahigouya, 21 juin 2025 (AIB)- Le Gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa a procédé ce samedi matin dans l’enceinte du Conseil régional du Nord à Ouahigouya, au lancement de l’initiative présidentielle « L’heure patriotique pour reverdir le Faso ».

Pour cette activité d’envergure nationale, et pour répondre à l’appel du Président du Faso, les corps constitués de la région du Nord se sont mobilisés autour du Gouverneur pour lancer officiellement l’opération « L’heure patriotique pour reverdir le Faso ».

L’autorité régionale a exhorté les responsables administratifs des provinces du Yatenga, du Loroum, du Passoré, du Zondoma, les populations de la région, à traduire dans la réalité l’initiative qui est un défi à relever absolument au regard de l’avancée du désert et des actions néfastes des hommes sur la nature.

Après la plantation au Conseil Régional donnant lieu de top de départ de la plantation en une heure chrono, l’autorité a renvoyé les travailleurs de l’administration publique, des structures associatives et des populations et les partenaires au développement à aller planter individuellement et collectivement afin qu’au décompte, la région du Nord soit une référence dans le cadre de cette initiative.

Des plants ont été mis gracieusement à la disposition des structures étatiques et des citoyens par la Direction régionale nord de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement pour cette initiative.

Agence d’information du Burkina

Pn/as/ata