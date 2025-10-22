Nicolas Sarkozy condamné : en rire ou en pleurer ?

Ouagadougou, 21 oct. 2025 (AIB)-L’ancien président français Nicolas Sarkozy a commencé à purger sa peine de prison pour financement illégal de sa campagne électorale de 2007. La justice française lui reproche d’avoir bénéficié de fonds du Guide libyen Mouammar Kadhafi, un moindre mal comparé au chaos qu’il a contribué à provoquer en Libye.

L’ex-chef d’État a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, notamment pour association de malfaiteurs et complicité dans la mise en place d’un système de financement illicite, depuis ses fonctions de ministre de l’Intérieur jusqu’à sa candidature à la présidence.

Cependant, la justice française ne s’est penchée que sur l’aspect correctionnel du dossier, laissant en suspens les nombreuses interrogations liées aux conséquences politiques et géopolitiques de ses décisions.

Au-delà de cette condamnation, la mémoire collective africaine s’interroge :

ce verdict suffit-il à solder le drame libyen et ses séquelles ?

En 2011, sous le mandat de cet individu, la France a joué un rôle déterminant dans l’intervention militaire ayant conduit à la chute et à l’assassinat du Guide libyen, Mouammar Kadhafi.

Cette guerre a ouvert la voie à un chaos dont les répercussions se font encore sentir bien au-delà des frontières libyennes.

Pourtant avant ce drame, la Libye figurait parmi les pays africains les plus stables et les plus prospères.

Le projet panafricaniste du Guide libyen, axé sur l’unité, la souveraineté et l’émancipation économique du continent, incarnait le rêve d’une Afrique debout et maîtresse de son destin.

Ce rêve s’est effondré, laissant un pays en ruine, dont les richesses sont pillées et la cohésion sociale profondément fragilisée.

La peine prononcée, aussi légitime soit-elle, ne saurait effacer la responsabilité politique et morale d’une décision ayant plongé un État dans le désordre et favorisé la prolifération du terrorisme au Sahel.

L’action de cet énergumène continuent d’endeuiller les peuples de la région.

L’histoire retiendra sans doute l’image d’un puissant du monde, rattrapé par les conséquences de ses propres actes.

Mais pour les peuples meurtris de Libye et du Sahel, la véritable justice demeure ailleurs : dans la reconnaissance des torts, la réparation des erreurs et le respect du droit des peuples à choisir librement leur voie, leur dirigeant et leur destin.

Notons que la carrière ce singulier homme politique a été émaillée de nombreuses affaires judiciaires, illustrant sa proximité avec certains milieux d’affaires et sa propension à la corruption.

Entre février et mai 2025, il avait été placé sous bracelet électronique après sa condamnation dans l’affaire Bismuth, où lui et son avocat Thierry Herzog étaient accusés d’avoir tenté de corrompre un magistrat pour obtenir des informations sur des enquêtes en cours.

En 2021, il avait déjà été condamné dans l’affaire Bygmalion pour fausses factures ayant permis de dissimuler un dépassement massif du plafond légal des dépenses électorales lors de la campagne présidentielle de 2012.

Ministre de l’Intérieur de 2002 à 2007, ce phénomène s’était également distingué par une politique migratoire particulièrement dure, notamment envers les ressortissants africains.

Son discours prononcé à Dakar en 2007, où il affirmait que « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire », reste dans les mémoires comme l’une des expressions les plus marquantes d’une condescendance néocoloniale assumée.

Plutôt que de s’émouvoir du sort d’un criminel, il importe désormais de questionner la responsabilité de ceux dont les choix continuent de compromettre la stabilité et l’avenir de nations entières.

Agence d’Information du Burkina