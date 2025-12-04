Niaogho : Le FESTINA 2025 met en lumière le patrimoine bissa et le vivre-ensemble

Niaogho, (AIB) – La commune de Niaogho a accueilli du 28 au 30 novembre 2025 la deuxième édition du Festival Nakambé (FESTINA), une initiative de M. Issouf Guebré visant à valoriser le patrimoine culturel bissa et à renforcer la cohésion sociale. Pendant trois jours, activités sportives, panels, visites culturelles, don de sang et prestations artistiques ont mobilisé la population.

La course cycliste féminine, qui a ouvert le festival, a été lancée par le préfet de Niaogho, M. Karim Sana. Les trois premières participantes ont reçu des récompenses remises à l’issue de la compétition.

Un panel sur la cohésion sociale a ensuite été animé au centre culturel de Niaogho, appelant les populations à consolider le vivre-ensemble. Un second panel a porté sur le thème central du FESTINA 2025 : « Le patrimoine et la culture bissa ».

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, M. Yacouba Zabré Gouba, parrain de l’édition, a procédé à la coupure du ruban, aux côtés du ministre des Infrastructures, M. Adama Luc Sorgho, et du gouverneur de la région du Nakambé, le Colonel Aboudou Karim Lamizana.

Dans son intervention, le ministre Gouba a salué l’initiative du promoteur et encouragé la poursuite du festival.

Le Naaba Wobgo II, chef de Niaogho, a félicité l’initiateur et invité ses collaborateurs à œuvrer pour la pérennisation de l’événement.

Les soirées du festival ont réuni plusieurs artistes modernes et traditionnels, dont Awa Boussim, KéZi, Idak Bassavé, Nourou Saré dit Petit Marteau, ainsi que la marraine artistique Maï Lengani.

Les festivaliers ont également participé à des visites du musée de Niaogho et de sites culturels. En marge des activités, une opération de don de sang et un dépistage du cancer du col de l’utérus l ont été organisés en collaboration avec le personnel du csps.

La population, composée d’hommes, de femmes et de jeunes, est sortie massivement pour prendre part aux différentes activités inscrites au programme.

Selon le comité d’organisation, le FESTINA vise à promouvoir la culture bissa, à valoriser le patrimoine local et à contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans la commune de Niaogho.

Les organisateurs entendent poursuivre les efforts pour faire de cet événement un rendez-vous culturel durable au profit des populations.

Agence D’information du Burkina

AA/ata