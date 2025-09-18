Burkina-Comoé-Prospection-Site-Industrielle

Niangoloko/Prospection des zones industrielles : Plus de 500 hectares mobilisés pour implanter des usines

Niangoloko,18 Sept. (2025) – Dans le cadre de la mobilisation des zones industrielles au Burkina Faso, une mission de prospection des sites , conduite par le directeur des Opérations de l’Autorité Nationale de Coordination du Foncier (ANCF) de la Présidence du Faso, TRAORÉ Boroma, était dans la Cité de Santa en vue de trouver l’espace dédié à la construction des usines.

À l’issue des échanges et une séance de travail avec les structures départementales chargées du foncier et le Secrétaire général de la Mairie de Niangoloko, Innocent SAWADOGO, pour que tous soient au même niveau d’information, cap a été mis sur le terrain où une superficie d’environ 507 hectares est dégagée pour abriter la zone industrielle de Niangoloko.

Cette initiative est une vision du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui a pour ambition d’industrialiser les 17 régions du pays selon les potentialités de chaque localité.

Selon le directeur de l’ANCF, Boroma TRAORÉ, le site est relativement dégagé et un compte rendu sera fait aux plus hautes autorités pour la suite du processus avec l’implication de tous les acteurs.

Quant au Secrétaire Général de la Mairie de Niangoloko, Innocent SAWADOGO, il s’est dit satisfait de l’existence de ce site qui est prévu dans le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU). Il a également salué l’initiative présidentielle qui permettra l’exploitation des immenses potentialités que compte la Commune de Niangoloko.

Pour lui, cela permettra de booster l’économie de la collectivité qui se situe dans une position géographique stratégique et créer des emplois dans la perspective de freiner l’exode rural.

Agence d’information du Burkina

Hb/bbp/bz