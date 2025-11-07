Tannounyan-Comoé-Commune-Niangoloko-Redevabilité

Niangoloko : la Délégation spéciale rend compte de sa gestion sur l’exercice 2022-2024

Niangoloko, 7 nov. 2025 (AIB)-La Délégation spéciale communale de Niangoloko s’est prêtée le lundi 3 novembre à un exercice de redevabilité sur sa gestion de l’exercice 2022-2024, a constaté l’AIB.

Ousséni Ouédraogo, Président de la délégation spéciale communale de Niangoloko, entouré des présidents de commissions et des chefs des services techniques internes et externes de la mairie de Niangoloko, a fait un compte rendu de la gestion couvrant les exercices 2022 à 2024, et la période déjà écoulée de l’exercice 2025.

Cette journée de redevabilité s’est tenue à la place publique, située en face de la mairie de Niangoloko. Elle a connu une grande mobilisation des populations de la ville et des villages de la Commune.

Quatre recommandations majeures issues de cette journée de redevabilité ont été édictées par les participants à savoir l’instauration d’un cadre de concertation entre les jeunes entrepreneurs et l’exécutif communal, la redynamisation des activités culturelles et sportives, l’acquisition d’une nouvelle ambulance et la création d’un musée communal.

Les populations ont activement pris part aux échanges en posant des questions et en faisant des suggestions. La modération des échanges a été assurée par l’Abbé Talmon Thomas Héma et l’Imam de Niangoloko, El hadj Fousséni Traoré et la présidence de la cérémonie par le haut-commissaire de la province de la Comoé, représenté par le Secrétaire général provincial, Marcel Zangré.

