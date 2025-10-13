Burkina-Nazinon-JEPPC-Nettoyage-CHR-Manga

Nazinon : un « coup de balai volontaire » au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Manga

Manga, 12 oct. 2025 (AIB)-Dans le cadre de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), les forces vives du Nazinon ont organisé samedi, une opération de nettoyage baptisée « coup de balai volontaire » au Centre hospitalier régional (CHR) de Manga.

Munis de dabas, de machettes et de brouettes, des membres de la veille citoyenne, des volontaires du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB) et d’autres citoyens engagés ont pris part à cette initiative visant à assainir l’environnement hospitalier. Le CHR a été débarrassé de ses mauvaises herbes dans une ambiance de mobilisation collective.

A cette occasion, le gouverneur de la région du Nazinon, Yvette Nacoulma, a indiqué que le CHR de Manga est en cours d’opérationnalisation. Cette séance de salubrité, d’après elle, est une contribution à ce processus. « Qui parle d’hygiène parle de soin de santé », a-t-elle soutenu.

Elle a également soutenu que l’assainissement de l’hôpital va permettre aux malades et aux travailleurs qui y sont de passer un agréable séjour. « Un environnement sain contribue à la réduction des maladies et renforce les soins qui sont administrés aux patients », a souligné la gouverneure qui a souhaité également que cette opération se pérennise.

Le chef d’antenne régional du Programme national du volontariat au Burkina (PNVB), Djibril Bazongo, aussi exprimé son soutien, affirmant que l’engagement patriotique et la participation citoyenne sont au cœur de la mission de sa structure.

En rappel, les activités entrant dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) ont été Lancées le 2 octobre dernier à Manga et se poursuivent.

Agence d’Information du Burkina

BGB/bbp