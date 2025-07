Nazinon/solidarité : Une association offre du matériel biomédical, des kits scolaires et du numéraire au CMA de Manga et à des élèves

Manga 25 juillet 2025 (AIB) – L’Association burkinabè pour la Promotion de la Santé et l’Education des Personnes vulnérables (ABPSEPV) a offert, vendredi, à Manga, dans la région du Nazinon, du matériel biomédical, des kits scolaires et une aide financière au Centre médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Manga, à des élèves issus de familles démunies, ainsi qu’à des meilleurs élèves aux examens du BAC et du BEPC dans la région.

« Nous sommes réunis, cet après-midi, pour une cause noble : celle du bien-être de nos populations, notamment les plus vulnérables », a déclaré, vendredi, la présidente de l’ABPSEPV, Solange Gagnon.

Elle s’exprimait lors de la cérémonie officielle de remise des dons, en présence d’autorités administratives, coutumières et religieuses locales.

Le CMA de Manga compte parmi les bénéficiaires de ce geste de solidarité. La formation sanitaire a reçu un lot de matériel biomédical comprenant des chariots pour le déplacement des patients souffrant de déficit fonctionnel, du désinfectant et de mobilier de bureau dont une armoire et des chaises destinées au personnel soignant et aux patients dans les salles d’attente. Ce don fait suite à une précédente dotation de matériel qui s’est accompagnée d’une rénovation complète du bâtiment abritant la maternité du CMA, a rappelé le secrétaire général de l’ABPSEPV, Joseph Zoungrana. « Rien que pour la réfection de la maternité, le coût s’élève à une dizaine de millions de francs CFA », a précisé Solange Gagnon.

Revenant sur la genèse de cette initiative, Mme Gagnon a confié que c’est lors d’une visite dans les locaux de la maternité, face à l’état de dégradation avancée des lieux que l’association a décidé de lancer les travaux de réfection, avec le soutien de Mario Gagnon, PDG de JMS Drilling et parrain de la cérémonie.

Pour le Médecin-chef du district sanitaire (MCD) de Manga, Dr Inoussa Sawadogo, le don reçu répond à un réel besoin du CMA aussi bien pour l’amélioration des conditions de travail des agents que pour la qualité des soins offerts aux patients. Concernant la rénovation, il a souligné que le bâtiment vieux de plus de 40 ans, présentait de nombreux défauts notamment au niveau du câblage électrique. « Nous sommes même passés, un jour, à côté, d’un incendie n’eût été la bravoure des sages-femmes qui ont rapidement éteint le feu », a noté le MCD de Manga.

Aujourd’hui, a-t-il poursuivi, du sol au plafond, tout a été entièrement rénové grâce à l’ABPSEPV qui a préféré l’action aux critiques.

En dehors du CMA de Manga, 150 élèves issus de familles défavorisées des trois provinces du Nazinon que sont le Zoundwéogo, le Nahouri et Bazèga ont reçu chacun des kits scolaires. Leur porte-parole, Tapsoba Zalissa a remercié l’association et ses partenaires. « Nous sommes très contents de l’acte que vous venez de poser et nous prions que le bon Dieu vous comble de ses grâces », a-t-elle déclaré.

L’ABPSEPV a également récompensé deux meilleurs élèves de la région du Nazinon aux examens de 2025, qui ont reçu chacun une enveloppe financière. Il s’agit de Neya Lionel pour le BEPC et de Sia Sandé pour le BAC série C.

A propos de l’ensemble de ces dons, Solange Gagnon a précisé qu’ils s’inscrivent dans la vision de l’association qui œuvre pour la promotion de la santé et l’éducation des personnes vulnérables.

« Ces dons sont modestes au regard de l’immensité des défis mais traduisent notre volonté ferme d’agir, d’appuyer, de soulager et de bâtir main à main avec les acteurs publics, les communautés locales, et tous les partenaires de bonnes volontés », a-t-elle affirmé.

Convaincue que l’accès à l’éducation « ne devraient jamais être un luxe mais une évidence », elle a lancé un appel à l’union des forces, la mobilisation des ressources et le renforcement de la solidarité pour garantir aux personnes vulnérables leurs droits fondamentaux, en l’occurrence le droit à la santé et à l’éducation.

Le coparrain, El hadj Issouf Nikiema, a, pour sa part, salué la noblesse de cette initiative qui, selon lui, justifie son engagement auprès de l’ABPSEPV. « Je serai toujours à ses côtés pour soutenir cette cause », a-t-il assuré.

Au cours de la cérémonie, plus de 200 000 francs CFA ont été remis aux élèves bénéficiaires par des personnalités présentes. Un peu plus tôt, les enfants avaient partagé un repas communautaire offert par la présidente de l’ABPSEPV, Solange Gagnon. Des personnalités engagées aux côtés de l’association ont, eux aussi, reçu des attestations de reconnaissance.

La cérémonie de remise de dons porte à trois le nombre d’édition du genre organisées par l’ABPSEPV dans le Zoundweogo, depuis qu’elle est mise sur les fonts baptismaux en 2019. L’édition de 2025 a été placée sous le thème : « Soutien à l’administration et aux populations pour une résilience face aux défis de la santé et l’éducation au Burkina Faso ».

Agence d’Information du Burkina

MZ/ATA