Burkina-Nazinon-Campagne-Démi-Sira-Solidarité

Nazinon / Lancement régional de la campagne « Dèmè Sira » : La Gouverneure appelle à une solidarité active.

Manga, 5 déc. 2025 (AIB) – La région du Nazinon a accueilli jeudi 4 décembre 2025, à la Place de la Nation de Manga, le flambeau de la solidarité, marquant le lancement régional de la campagne nationale « Dèmè Sira ». La cérémonie a mobilisé autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, ainsi que des populations sorties nombreuses pour magnifier l’esprit de partage.

Dans son allocution, la Gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, a exprimé sa gratitude au Gouverneur de la région des Koulsé, Blaise Ouédraogo et sa délégation « dont les bons soins ont permis à la Caravane de la Solidarité d’honorer le rendez-vous ». Elle a rappelé que le Nazinon, terre d’accueil, reçoit depuis plusieurs années des personnes déplacées internes venues des zones à forts défis sécuritaires.

Mme Nacoulma a indiqué que la campagne vise à raviver l’esprit de partage. « Nul n’est trop démuni pour ne pas être solidaire et nul n’est assez nanti pour se passer de la solidarité d’autrui » a-t-elle déclaré. Elle a invité les communautés à bâtir une solidarité structurée, participative et efficace, allant au-delà des élans spontanés déjà observés dans la région.

Pour la Gouverneure, le flambeau reçu est plus qu’un symbole. « C’est un appel à l’engagement, à la mobilisation générale et à la responsabilité collective », a-t-elle indiqué. Elle a exhorté les populations à intensifier les actions de solidarité, notamment par le partage de repas et les dons alimentaires, vestimentaires, hygiéniques ou financiers, au profit des personnes vulnérables.

Une collecte de fonds spontanée a marqué la cérémonie. Lancée le 14 novembre 2025, la campagne « Dèmè Sira » se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2026 sur tout le territoire national. Les mairies et les services déconcentrés du ministère en charge de la solidarité sont habilités à recevoir les contributions des citoyens, partenaires et organisations.

Plusieurs activités marqueront l’étape de la région du Nazinon, un don de sang, un panel, un théâtre forum, une journée de salubrité ainsi qu’un match de football entre parents à plaisanterie. Après le Nazinon, le flambeau sera transmis à la région du Nakambé, le 06 décembre.

En rappel, « Dèmè Sira » , la voie de la solidarité, est une campagne nationale initiée par le gouvernement pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité envers les personnes vulnérables à travers des actions citoyennes.

Agence d’Information du Burkina

BGB/bbp