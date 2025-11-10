BURKINA-NAZINON-ZOUNDWEOGO-CELEBRATION-JOURNEE-ARBRE

Nazinon : La région exprime sa reconnaissance après la réussite de la Journée nationale de l’Arbre (JNA)

Manga, 8 nov. 2025 (AIB) – La région du Nazinon a organisé, vendredi à Manga, une nuit de reconnaissance pour marquer la réussite de la 7ᵉ édition de la Journée nationale de l’Arbre (JNA) et du lancement de la campagne nationale de reforestation 2025.

La cérémonie, placée sous le patronage du Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Barro, a connu la présence du ministre Directeur du Cabinet du Président du Faso, Anderson Médah, des autorités administratives, coutumières et religieuses.

Dans son intervention, la gouverneure de la région du Nazinon, Yvette Nacoulma, a exprimé la reconnaissance des populations aux autorités nationales et aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Elle a relevé la mobilisation des forces vives et la bonne coordination entre les acteurs du niveau central et déconcentré.

Selon elle, les dates du 14 juin, marquant la célébration officielle de la JNA, et du 21 juin 2025, consacrée au lancement de la campagne nationale de reboisement resteront marquantes dans l’histoire de la région.

Dans son allocution M. Barro a salué la coordination exemplaire entre les comités régional et national d’organisation et félicité la région pour les résultats obtenus. Il a invité les populations à poursuivre l’entretien des plants mis en terre et à renforcer les initiatives locales de gestion durable des ressources naturelles.

Au cours de la soirée, plusieurs acteurs du public et du privé ainsi que des personnes morales ont été distingués pour leur contribution à la réussite des deux évènements. Des trophées et attestations ont été remis en signe d’encouragement.

Agence d’Information du Burkina

