Nazinon : la direction régionale des Mines accueille la montée tournante des couleurs

Manga, 11 août 2025 (AIB) – La direction régionale de l’Énergie, des Mines et des Carrières (DREMC) du Nazinon a accueilli, mardi, la cérémonie régionale de montée mensuelle des couleurs, présidée par la gouverneure Yvette Nacoulma.

L’événement, conduit par la garde pénitentiaire de la Maison d’arrêt et de correction de Manga, a réuni les forces vives de la région.

La montée mensuelle des couleurs qui se tient de façon tournante entre les services déconcentrés constitue un cadre de manifestation du patriotisme ainsi que de la solidarité, la cohésion et la collaboration entre ces structures.

« C’est un honneur pour nous de vous accueillir pour cette cérémonie tournante », a déclaré le directeur régional en charge des Mines, Hervé Kalmogo, à l’issue du cérémonial.

Créée en 2023 et devenue opérationnelle en avril 2024, la DREMC du Nazinon partage ses locaux avec le service régional des Éditions Sidwaya, la représentation régionale du Conseil supérieur de la communication et la direction provinciale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Zoundwéogo. Elle accueillait ainsi pour la première fois la montée mensuelle des couleurs.

Tribune de partage d’informations, la cérémonie a également permis à la gouverneure d’évoquer des sujets d’actualité régionale, dont l’accueil du premier contingent de nouveaux bacheliers pour leur immersion patriotique, ainsi que la tenue prochaine de la conférence publique régionale sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, la cohésion sociale et la paix.

Agence d’Information du Burkina

MZ/ATA